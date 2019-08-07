Минстройархитектуры: жилье в городах-спутниках Минска востребовано

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилье в городах-спутниках Минска востребовано, это показал пилотный проект в Смолевичах, заявил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

Спрос превышает предложение, подчеркнул министр. Опыт Смолевичей в перспективе планируется распространить и на другие населенные пункты: жилые дома для минчан предлагается строить в Руденске.

Министр напомнил, что для развития жилищного строительства в городах-спутниках в последнее время принят ряд нормативных правовых актов. В том числе урегулирован вопрос финансирования инфраструктуры, определены приоритеты.

"Рассчитываем, что работа приобретет устойчивый характер. Как показала практика по первому жилому дому в Смолевичах, спрос на такое жилье превышает предложение в несколько раз", - отметил Дмитрий Микуленок.

Как сообщалось ранее, в Смолевичах для минчан планируется построить пятиэтажный восьмиподъездный жилой дом с электроплитами ориентировочно на 160 квартир. Застройщиком выступает УКС Миноблисполкома. Квартиры в доме выделили администрациям районов пропорционально количеству очередников. Формирование списков дольщиков производилось по заявительному принципу под контролем Минского горисполкома.

Механизм строительства дома для минских очередников в Смолевичах закреплен указом №103. Для желающих там построиться применяются нормы указа №240, касающегося выделения адресных субсидий на жилье независимо от даты постановки на учет.

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