Минстройархитектуры: жилье в городах-спутниках Минска востребовано

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилье в городах-спутниках Минска востребовано, это показал пилотный проект в Смолевичах, заявил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.
Спрос превышает предложение, подчеркнул министр. Опыт Смолевичей в перспективе планируется распространить и на другие населенные пункты: жилые дома для минчан предлагается строить в Руденске.
Министр напомнил, что для развития жилищного строительства в городах-спутниках в последнее время принят ряд нормативных правовых актов. В том числе урегулирован вопрос финансирования инфраструктуры, определены приоритеты.
"Рассчитываем, что работа приобретет устойчивый характер. Как показала практика по первому жилому дому в Смолевичах, спрос на такое жилье превышает предложение в несколько раз", - отметил Дмитрий Микуленок.
Как сообщалось ранее, в Смолевичах для минчан планируется построить пятиэтажный восьмиподъездный жилой дом с электроплитами ориентировочно на 160 квартир. Застройщиком выступает УКС Миноблисполкома. Квартиры в доме выделили администрациям районов пропорционально количеству очередников. Формирование списков дольщиков производилось по заявительному принципу под контролем Минского горисполкома.
Механизм строительства дома для минских очередников в Смолевичах закреплен указом №103. Для желающих там построиться применяются нормы указа №240, касающегося выделения адресных субсидий на жилье независимо от даты постановки на учет.
Методологическое сопровождение строительства жилого дома возложено на Министерство архитектуры и строительства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2927 BYN
|2.29 BYN
|2.293 BYN
|USD
|2.0487 BYN
|2.045 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.1481 BYN
|3.144 BYN
|3.15 BYN