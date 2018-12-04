Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку к 100-летию финансовой системы Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 5 декабря выпускает в обращение почтовую марку "100 лет финансовой системе Беларуси". Проект подготовлен в сотрудничестве с Министерством финансов, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.
В основе марки и спецштемпеля - эмблема финансовых органов Беларуси. В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".
Тираж марки - 60 тыс. При изготовлении использована технология термического тиснения матовой фольгой золотистого цвета. Номинал марки "H" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.
7 января 2019 года Министерству финансов Беларуси исполняется 100 лет. В этот день в 1919 году был создан Комиссариат финансов.-0-
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