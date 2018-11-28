Минтруда подпишет соглашения с объединениями инвалидов на форуме "Универсальная среда"

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты Беларуси на открытии форума "Универсальная среда" в Минске подпишет с общественными объединениями инвалидов соглашения, которые направлены на объединение усилий по реализации положений Конвенции о правах инвалидов. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора выставочного унитарного предприятия "Экспофорум" Алексей Кожемякин, передает корреспондент БЕЛТА.

"На церемонии официального открытия 29 ноября планируется подписание соглашений между Министерством труда и социальной защиты и общественными объединениями инвалидов. Этот шаг направлен на дальнейшую инмплементацию положений Конвенции о правах инвалидов, которую ратифицировала Беларусь. Далее состоится пленарное заседание "Общество равных возможностей", на котором эксперты выступят со своим видением стратегии государства и роли общественности в этих процессах. В этот же день за круглым столом более предметно будут обсуждаться вопросы построения инклюзивного общества, образования, построения безбарьерной среды", - рассказал Алексей Кожемякин.

Форум "Универсальная среда", первая специализированная выставка "ПараЭкспо" и выставка для старшего поколения "50 плюс" пройдут в Минске 29 ноября - 1 декабря. Участниками и слушателями станут специалисты учреждений социальной сферы, центров социального обслуживания населения, представители общественных объединений, клубов, благотворительных и международных организаций, образовательных, медицинских, реабилитационных и оздоровительных учреждений, активные граждане с инвалидностью, люди старшего поколения, их родственники и опекуны. География участников включает все регионы Беларуси, также будут гости из России.

В выставочном павильоне по пр. Победителей, 14 представят новинки технических средств реабилитации, адаптационные технологии и оборудование, тонометры, небулайзеры, ортопедическую и фармацевтическую продукцию, средства гигиены, тактильные таблички и др. Кроме того, посетители смогут пообщаться с экспертами социальных служб, медицинских и реабилитационных учреждений, общественных, международных и правозащитных организаций, узнать, где искать поддержку людям с инвалидностью, как расширить круг общения и устроиться на работу, оздоровиться и отдохнуть. Консультации проведут кардиологи, психологи, травматологи, геронтологи, ортопеды.

Планируется организовать тестовую площадку для инвалидных колясок, презентовать современные подъемники, тренажеры-имитаторы ходьбы, специальные устройства для слабовидящих и слабослышащих. Состоится модный показ дизайнерской одежды для инвалидов-колясочников.

Мобильное приложение "Помощь рядом" покажет МЧС, а Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников - карту доступности и приложение для мобильных телефонов, чтобы бороться с теми, кто паркует авто на местах для инвалидов. Родственников, которые заботятся о людях с ограниченными возможностями и пожилых, научат правильному уходу, подбору средств и способов реабилитации.

Традиционно будут работать фитнес-зона активного долголетия, зона мастер-классов по рукоделию и кулинарным "лайфхакам", ярмарка товаров для активного и здорового образа жизни. Гостям предложат сфотографироваться с параолимпийцами и получить автограф, увидеть самый возрастной танцевальный флешмоб, выступления творческих коллективов и поэтов, "услышать" жестовое пение, принять участие в чемпионате по судоку и танцевальной гостиной "Вдохновение".

"Более 100 мероприятий, которые пройдут за три дня на всех площадках форума, носят развлекательный характер. Чтобы человек, который пришел на выставку, будь то специалист, пенсионер, инвалид, их родственник, не только ознакомился с выставленной продукцией, проблематикой, задал вопросы экспертам, без талончика получил консультацию у врача, но и просто отдохнул", - отметил директор предприятия "Экспофорум" Александр Стариков.

Организаторами форума и выставок выступает "Экспофорум" при поддержке Мингорисполкома и Министерства труда и социальной защиты.-0-