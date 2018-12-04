МНС напоминает агроусадьбам о сроках уплаты сбора за 2019 год

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам напоминает физическим лицам и сельскохозяйственным организациям, что срок уплаты сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма за 2019 год истекает 28 декабря 2018 года, сообщили БЕЛТА в МНС.
Платить сбор за 2019 год не надо, если субъект в 2018 году перестал оказывать услуги в сфере агроэкотуризма. В МНС напомнили, что при прекращении деятельности субъекты агроэкотуризма должны направить в райисполком письменное уведомление об этом.
Не нужно также платить сбор, если физлицо приостановило оказание услуг в сфере агроэкотуризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет. Заявление о приостановлении деятельности подается физлицом в налоговый орган по месту постановки на учет.
Ставка сбора - 1 базовая величина в календарный год (сейчас 1 БВ - Br24,5).-0-
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