Молодежь Беларуси и Узбекистана заинтересована реализовывать совместные проекты

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и Узбекистана планирует реализовывать совместные международные проекты, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор международного молодежного сотрудничества ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олеся Сазанкова.

По ее словам, с 14 по 17 декабря Беларусь посетит делегация Союза молодежи Узбекистана во главе с председателем Центрального совета организации, первым заместителем советника президента Узбекистана Кахрамоном Куранбаевым.

"БРСМ и Союз молодежи Узбекистана планируют начать долгосрочное сотрудничество в сфере реализации совместных международных проектов. Организации уже имеют опыт участия в совместных проектах Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества. Именно на заседании МС ШОС в Циндао (КНР) летом нынешнего года первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк инициировал подписание протокола о намерениях между двумя союзами молодежи, что положило начало международным отношениям в области молодежного сотрудничества. Также стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия и последующем подписании меморандума о сотрудничестве", - сказала Олеся Сазанкова.

Визит состоится в рамках реализации дорожной карты развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана. "Как ожидается, представители узбекской делегации не только ознакомятся с деятельностью БРСМ, но и посетят исторические и культурные объекты страны.-0-