МТС открыл горячую линию для звонков Деду Морозу

В праздничный период МТС предоставляет своим абонентам возможность бесплатно позвонить виртуальному Деду Морозу: наберите с мобильного короткий номер 2019, чтобы загадать желание и услышать поздравление с Новым годом! Для реализации горячей линии применялись уникальные разработки на базе искусственного интеллекта. В первые дни работы Деду Морозу уже позвонили более 170 тысяч абонентов.
Дед Мороз может не успеть посетить каждый дом и поздравить с праздником лично, зато теперь ему можно позвонить - МТС предлагает своим абонентам новый способ для связи с главным персонажем зимнего праздника. И если тем, кто написал письмо, ответ приходит не сразу, то по телефону ответ не заставит себя ждать: дедушка расспросит собеседника о том, как прошел год, и выслушает пожелания на новый.
В первую очередь горячая линия создана для маленьких абонентов, но Дед Мороз найдет слова для всех, кто продолжает верить в чудеса.
Одна из задач праздничной кампании - помочь родителям узнать, о чем мечтают дети: после разговора на телефонный номер, с которого был совершен звонок, будет выслано SMS со ссылкой на аудиозапись разговора.
Горячая линия Деда Мороза будет работать по 10 января 2019 года. Звонок бесплатный.
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