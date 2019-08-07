7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД рассматривает дополнительные механизмы противодействия насилию в семье, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления - начальник управления профилактики ГУОПП МВД Олег Каразей, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодня предусмотрен целый спектр инструментов, позволяющих влиять на ситуацию. Вместе с тем у МВД есть идеи, в каком направлении совершенствовать законодательство и существующие подходы. Речи о подготовке законопроекта о противодействии домашнему насилию пока не идет. Инициативы милиции могут быть реализованы путем инкорпорирования в действующее законодательство.

В этой связи Олег Каразей отметил, что сегодня закон относит к преступлениям в сфере семейного насилия только те действия, которые происходят между членами семьи, теми, кто совместно проживает и ведет общее хозяйство. Если же супруги развелись, но продолжают жить в одной квартире, с точки зрения законодательства они не являются родственниками. По словам начальника управления профилактики, было бы правильно распространить и на них такие же механизмы противодействия домашнему насилию, чтобы оказывать помощь всеми имеющимися рычагами.

Несколько лет назад в Гомельской области произошло трагическое событие, которое связано с гибелью женщины от рук агрессора. В апреле она обратилась в правоохранительные органы по поводу насилия в семье. На виновного составили протокол и привлекли его к ответственности. В сентябре женщина вновь обратилась, но уже в связи с угрозой убийством. Мужчина совершил действие, которое дало ей основание предполагать угрозу для жизни. С точки зрения уголовного закона максимальное наказание, которое грозило, - 2 года лишения свободы, это значило, что следователь не мог применить к нему меру пресечения в виде заключения под стражу. Поэтому жертва и агрессор продолжали находиться в одной квартире. Во время очередного скандала мужчина выбросил женщину из окна - и она погибла.

Возможно, правовые нормы и не смогли бы предупредить трагедию. Вместе с тем, как считает Олег Каразей, наличие механизмов, позволяющих влиять на эту ситуацию, важно для оказания своевременной помощи.

С 2014 года в законодательстве существует норма, получившая название "защитное предписание". После ее введения некоторые критиковали ее жесткость: как можно вмешиваться в дела семьи. "Нужно понимать, что Конституция и законы, принятые в развитие Основного закона, предусматривают, что государство должно обеспечить защиту гражданина, в том числе внутри семьи. Поэтому в определенных ситуациях, когда жизнь человека под угрозой, мы обязаны вмешаться и защитить того, кто страдает от насилия", - сказал начальник управления профилактики.

За январь-июль в стране вынесено около 4,5 тыс. защитных предписаний. Более 90% из них связаны с принуждением человека, совершившего насилие в семье, покинуть совместно занимаемое жилое помещение. С 2018 года установлена административная ответственность за нарушение защитного предписания.

Сейчас более 8 тыс. граждан состоят на учете в органах внутренних дел в связи с агрессией в семье.

В Беларуси с 29 июля по 3 августа проводилось специальное комплексное мероприятие "Быт". Оно было связано с увеличением количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Цель мероприятия - комплексное применение мер профилактики по отношению к гражданам, которые допускают насилие в семье, повышение уровня взаимодействия всех субъектов профилактики, привлечение общественности к проблеме.-0-