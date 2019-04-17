Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании марта

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 апреля 2019, Чт
+3°C
Ясно EUR 2.3708
USD 2.0953
RUB 3.2774
Главное
Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган Лукашенко заявляет о начале новой вехи белорусско-турецкого сотрудничества
Президент
Работа с обращениями граждан формирует у людей мнение о власти и стране - Кочанова
Регионы
Минсельхозпрод ведет постоянные переговоры о поставках сельхозпродукции в Россию - Хотько
Экономика
Белстат объяснил, как считается статистика по зарплате
Экономика
Культурную программу II Европейских игр рассмотрели на заседании оргкомитета
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
"Манчестер Сити" в невероятном матче одолел "Тоттенхэм", но не вышел в полуфинал ЛЧ, "Ливерпуль" повторно победил "Порту"
23:57 Спорт
ФОТОФАКТ: Крестный ход прошел у костела Святой Троицы в Минске
23:23 Общество
ФОТОФАКТ: В Беларуси во время II Европейских игр будут работать десять фан-зон
22:56 Регионы
В Толочине пьяный водитель "Жигулей" врезался в гужевую повозку и скрылся
22:35 Происшествия
В Акрополь в Афинах ударила молния
22:25 В мире
Хоккеисты ЦСКА одержали третью победу над "Авангардом" в финальной серии Кубка Гагарина
21:59 Спорт
Оркестр Михаила Финберга 19 апреля приедет с концертами в Хойники
21:52 Культура
Вопросы медобеспечения полетов судов гражданской авиации стран СНГ обсудят в Минске
21:47 Общество
Рябиновую аллею в поддержку Целей устойчивого развития высадят в Минске
21:32 Регионы
ГАИ внесла корректировки в режим работы светофоров в районе пл.Богушевича
21:25 Регионы
Два национальных рекорда установлено в первый день чемпионата Беларуси по плаванию
21:22 Спорт
Хоккеисты минской "Юности" встретятся в товарищеских матчах со сборной Украины
21:12 Спорт
Более 50 экскурсионных маршрутов подготовлено для гостей II Европейских игр
20:55 Общество
Беларусь и Великобритания обсудили дальнейший диалог в условиях Brexit
20:42 Политика
Минчан проконсультируют о профилактике болезней сердца в аптеках "Белфармации"
20:17 Регионы
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
20:08 В мире
Предприятие "Витебская лесопилка" увеличит объем производства на 15%
19:56 Новости компаний
Специальные туры на соревнования II Европейских игр организуют для детей из регионов
19:46 Общество
Более 15 туристических групп посетили зону отчуждения в Гомельской области
19:24 Регионы
Беларусь и Россия будут сотрудничать в сфере развития конкуренции на фармрынке
19:03 Экономика
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Посевная кампания Посевная кампания
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании марта

Общество 17.04.2019 | 16:41
Фото из архива
Фото из архива

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск подвел итоги конкурса "Самая пунктуальная авиакомпания" за март этого года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана российская авиакомпания "Аэрофлот" с показателем пунктуальности 81,4%, выполнившая 302 из 371 рейса без задержек.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана латвийская авиакомпания AirBaltic с показателем пунктуальности 90,9%, выполнившая 40 из 44 рейсов без задержек.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
авиация, аэропорт, Минск, рейтинг
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Администрация Президента 16-18 апреля продолжает мониторинг работы по итогам "Большого разговора"
Партизанская летопись: профессор Гуторов о "Борьбе и творчестве народных мстителей"
Ярмарка вакансий 25 апреля пройдет в 128 городах и районах
Белорусская гуманитарная помощь прибыла в Зимбабве
Приложение с маршрутами по достопримечательностям Минска предложат гостям II Европейских игр
"Манчестер Сити" в невероятном матче одолел "Тоттенхэм", но не вышел в полуфинал ЛЧ, "Ливерпуль" повторно победил "Порту"
Карпенко: белорусская система образования открывает широкие возможности для социализации молодежи
Одаренных детей в национальный технопарк планируется отбирать по тестированию или творческим работам
Некоторые троллейбусные маршруты Минска 21 апреля изменят работу
Систему сканирования автомобилей протестировали в "Котловке"
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3708 BYN 2.365 BYN 2.37 BYN
USD
2.0953 BYN 2.092 BYN 2.097 BYN
RUB
3.2774 BYN 3.274 BYN 3.28 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко заявляет о начале новой вехи белорусско-турецкого сотрудничества
Все видео

Фотоновости

Заседание межведомственного совета по туризму прошло в Минске
Все фото

Инфографика

20 апреля - республиканский субботник На какие цели расходуются средства, заработанные на субботниках
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган Беларусь и Турция намерены увеличить товарооборот до $1,5 млрд
Лукашенко: Беларусь продолжит поддерживать Сирию на международной арене в борьбе с терроризмом и экстремизмом
Завершился официальный визит Лукашенко в Турцию
Политика
Фото из архива Новый офис отделения посольства Финляндии в Беларуси откроется 18 апреля
Беларусь и Великобритания обсудили дальнейший диалог в условиях Brexit
В штаб-квартире ПРООН обсудили новую чернобыльскую резолюцию Генассамблеи ООН
Экономика
Андрей Ржеусский. Фото посольства Беларуси в Индии Индийские компании заинтересованы в развитии совместных с Беларусью проектов
Беларусь и Россия будут сотрудничать в сфере развития конкуренции на фармрынке
Белорусский экономический потенциал презентовали в Чехии
Происшествия
Фото из архива Бывшего зампредседателя Мингорисполкома судят за взяточничество
В Толочине пьяный водитель "Жигулей" врезался в гужевую повозку и скрылся
На паркинге ТЦ в Минске горело авто
Регионы
Во время заседания "Мингорсправка" планирует открыть точки по продаже карты гостя в регионах
ФОТОФАКТ: В Беларуси во время II Европейских игр будут работать десять фан-зон
Рябиновую аллею в поддержку Целей устойчивого развития высадят в Минске
Спорт
Во время матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". Фото официального twitter-аккаунта УЕФА "Манчестер Сити" в невероятном матче одолел "Тоттенхэм", но не вышел в полуфинал ЛЧ, "Ливерпуль" повторно победил "Порту"
Хоккеисты ЦСКА одержали третью победу над "Авангардом" в финальной серии Кубка Гагарина
Два национальных рекорда установлено в первый день чемпионата Беларуси по плаванию
Технологии
Игорь Петришенко Приложение с маршрутами по достопримечательностям Минска предложат гостям II Европейских игр
Систему сканирования автомобилей протестировали в "Котловке"
Стали известны первые подробности о новой PlayStation
Культура
Иван Саверченко. Фото из архива На Национальную литературную премию поданы высокопрофессиональные произведения - председатель жюри
Оркестр Михаила Финберга 19 апреля приедет с концертами в Хойники
Минчанка стала бронзовым призером Всемирного конкурса детского рисунка
В мире
Фото Sky News Нотр-Дам-де-Пари будет закрыт на 5-6 лет
В Акрополь в Афинах ударила молния
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Самая старая в Китае нарисованная карта мира
ФОТОФАКТ: В Австралии живет "овца-единорог"
ФОТОФАКТ: Образ Иисуса Христа заметили на снимках пылающего собора Парижской Богоматери
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Мир не без добрых идей
7 подсказок экспортеру
Вернуть имя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия