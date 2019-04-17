Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании марта

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск подвел итоги конкурса "Самая пунктуальная авиакомпания" за март этого года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана российская авиакомпания "Аэрофлот" с показателем пунктуальности 81,4%, выполнившая 302 из 371 рейса без задержек.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана латвийская авиакомпания AirBaltic с показателем пунктуальности 90,9%, выполнившая 40 из 44 рейсов без задержек.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-