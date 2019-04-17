Научный журнал "Белорусский исторический обзор" презентовали в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый научный журнал "Белорусский исторический обзор" презентовали сегодня во время выездного пресс-мероприятия, приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которое проходит на базе Института истории НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Журнал учрежден Институтом истории НАН Беларуси, Институтом российский истории РАН и российским фондом "Историческая память". Он ставит своей целью сближение позиций и оценок белорусских и российских историков на основе общего понимания событий, явлений и персоналий прошлого.

Издание ориентировано в первую очередь на публикацию рецензий на труды по истории Беларуси, освещающие трансформацию социальной структуры населения, развитие белорусского национального движения, динамику географических границ, формирование национального самосознания, внутреннего развития и взаимодействия с другими государствами и народами, влияние глобальных конфликтов на прошлое и настоящее Беларуси. Его основная задача - создание определенной дискуссионной площадки для ученых двух стран.

Сегодня широкой общественности был представлен первый номер журнала. Как ожидается, второй номер будет посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. -0-