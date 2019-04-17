Naviband посетит регионы с туром в поддержку безвозмездного донорства крови

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концертный тур белорусской группы Naviband проходит в поддержку безвозмездного донорства крови под девизом "Подари кровь - спаси чей-то мир!". Об этом БЕЛТА сообщил специалист по связям с общественностью РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Владимир Сорокин.

В Бресте концерт пройдет 18 апреля, Могилеве - 23 апреля, Гомеле - 24 апреля, Витебске - 25 апреля. Музыкальный коллектив призывает всех неравнодушных белорусов поддержать идеи донорского движения и стать безвозмездными донорами крови.

Недавно исполнители посетили РНПЦ трансфузиологии и медбиотехнологий, где специалисты рассказали о важности донорства. Артем Лукьяненко из группы Naviband сдал кровь. "Это не страшно и не опасно, а наоборот, даже полезно. Самое главное - став донором, одной порцией крови можно спасти до трех человек: маленького ребенка, человека, который только что попал в ДТП, женщину, которая рожает", - отметил он.

Инициаторы тура - Министерство здравоохранения, Служба крови, Белорусский Красный Крест. Партнером выступает Министерство образования.-0-