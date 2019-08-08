Общение с практиками на местах помогает качественно сформулировать закон о нотариате - Чайчиц

8 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общение с практиками на местах помогает парламентариям вникнуть в их проблемы и качественно сформулировать закон о нотариате. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Расширенное выездное заседание Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству прошло сегодня на базе Гомельской областной нотариальной палаты Белорусской нотариальной палаты. В центре внимания парламентариев и юристов - вопросы, возникающие в правоприменительной практике закона "О нотариате и нотариальной деятельности".

Законопроект о внесении изменений в закон "О нотариате и нотариальной деятельности" принят в первом чтении в июне. "Однако еще есть возможность отшлифовать какие-то формулировки, устранить возможные неточности. Для этого необходимо общаться с нотариусами. Наша цель - услышать людей на местах, узнать из первых уст, с какими вопросами они сталкиваются на практике. Это поможет точно и качественно сформулировать закон, чтобы он способствовал развитию и дальнейшему совершенствованию деятельности нотариата", - рассказал Виктор Чайчиц.

Он подчеркнул, что самое главное требование к законам - чтобы они были понятны людям, были изложены простым и доступным языком. "А это невозможно, если не знать проблемные аспекты, которые есть на местах. Посетив отдельные нотариальные конторы, мы убедились, что созданы все необходимые условия для приема граждан и деятельности нотариата. Услышали ряд предложений по совершенствованию его работы", - отметил зампредседателя Постоянной комиссии.

По мнению председателя Белорусской нотариальной палаты Натальи Борисенко, в деятельности нотариата нет глобальных проблем, практика наработана, однако некоторые корректировки в существующий закон необходимы. "Нотариат ежедневно развивается, повышая квалификацию и совершенствуя базу для приема граждан. Люди приходят в технически и функционально оборудованные помещения. Тем самым мы гарантируем соблюдение принципов нотариальной деятельности, в том числе сохранения нотариальной тайны, независимости и беспристрастности", - уточнила она. При этом важно учитывать новые веяния и потребности граждан, а следовательно, и необходимость расширения функций нотариусов. Корректировка закона связана и с некоторыми изменениями подходов к правовому регулированию, вызванными автоматизированием процессов и возможностей единой электронной системы учета нотариальных действий.

По словам Натальи Борисенко, сегодня нотариат страны обладает современными электронными сервисами и ресурсами, которые позволяют выполнять новые задачи и функции. "Очень важно, чтобы закон был выверен в плане всех нормотворческих требований, был однозначно принят всеми практиками и способствовал решению основной задачи - обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства", - заключила она.

На заседании рассмотрен широкий спектр вопросов, включая дополнение закона понятиями "нотариат", "нотариальный акт" и "нотариальный документ", расширение компетенции нотариусов. Одним из важнейших аспектов стало также изучение возможностей электронного нотариата в эпоху развития цифровых информационных технологий.

Важность ряда предлагаемых корректировок подчеркнул также заместитель министра юстиции Беларуси Николай Старовойтов.

Виктор Чайчиц заверил, что все предложения будут услышаны и переданы по назначению. В комплексе это позволит принять доступный и понятный для граждан закон, не содержащий разночтений.-0-