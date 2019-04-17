Обсуждены перспективы дальнейшего участия Беларуси в дорожном строительстве в Украине

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол 17 апреля принял участие в открытии ремонтных работ на участке автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса в Киевской области возле населенного пункта Юрковка, где проводит дорожные работы белорусский Строительно-монтажный трест №8. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

В мероприятии приняли участие министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак, директор ООО "Белавтодор-Украина" Юрий Настенко, исполняющий обязанности руководителя представительства Строительно-монтажного треста №8 Артем Чернюк. "Посол Игорь Сокол обсудил с министром инфраструктуры Украины и другими участниками мероприятия ход дорожно-строительных работ, проблемные вопросы, возникающие перед белорусскими специалистами в Украине, а также перспективы дальнейшего сотрудничества по данному направлению", - проинформировали в дипмиссии.

В апреле 2017 года на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Президент Украины Петр Порошенко пригласил белорусских дорожных строителей принять участие в проектах по ремонту и реконструкции украинских дорог. В 2018 году белорусскими дорожно-строительными трестами, которые входят в состав холдинга "Белавтодор", выиграно 12 тендеров на ремонт участков дорог по всей Украине на сумму почти $50 млн. В частности, один из крупнейших тендеров на текущий ремонт автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса на участке 128+028 - 143+028 км, где сегодня состоялась встреча, был выигран Строительно-монтажным трестом №8 (Минск) во взаимодействии с компанией "Белавтодор-Украина" в начале сентября 2018 года.-0-