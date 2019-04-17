Одаренных детей в национальный технопарк планируется отбирать по тестированию или творческим работам

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одаренных детей для обучения в Национальном технопарке планируется отбирать по результатам тестирования или творческим работам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра инновационного и технического творчества Сергей Сачко.

Ежегодно в технопарке будут обучаться около 2 тыс. наиболее одаренных детей - учеников 6-11-х классов. "Во всех регионах страны есть победители олимпиад, турниров и конкурсов. Это наша аудитория. В дальнейшем планируется проводить тестирование либо оценивать творческие, индивидуальные или коллективные работы. Заниматься этим будет наблюдательный совет", - рассказал о системе отбора Сергей Сачко.

"Важно отобрать одаренных в научно-техническом направлении молодых людей и в дальнейшем сопровождать их. Для этого планируется создать банк данных", - добавил директор центра.

Лукашенко готов содействовать более активному участию ПВТ в образовательной деятельности Многое зависит и от семьи, обратил внимание глава государства. Родители тоже должны ориентировать детей на учебу. "Без семьи не получится сидеть и лекцию на компьютере смотреть. В танки будет играть, но не лекции читать", - убежден Президент.

Как сообщалось, Национальный детский технопарк будет создан в Минске к 1 января 2021 года. Для воспитанников разрабатывается специальная образовательная программа, рассчитанная на 21 день. Затем дополнительное образование продолжится по индивидуальным планам с дистанционным сопровождением преподавателями технопарка.

С детьми будут работать высококвалифицированные педагоги, ученые, преподаватели высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских и промышленных организаций. Обучение будет налажено по опережающей образовательной программе. Ее реализация предусматривает 11 профилей с соответствующими лабораториями. Это будут информатика и компьютерные технологии, архитектурный и промышленный дизайн, лазерная техника и технологии, аэрокосмические технологии, энергетика будущего, инженерная экология, машины и двигатели, зеленая химия, нанотехнологии, робототехника, биотехнологии. В основу процесса обучения положат проектный метод, который нацелен на результат и формирует умение работать в команде.

Планируется, что в состав детского технопарка войдут республиканские центры инновационного и технического творчества, экологии и краеведения. В инфраструктуре технопарка будут учебно-лабораторный корпус с современным оборудованием, общежитие для учащихся на 300 мест. Проживание и питание обеспечат за счет средств республиканского бюджета.

Предполагается, что обучение в технопарке будет мотивировать школьников к выбору будущей профессии в сфере науки и высоких технологий. Его создание - это реальная государственная поддержка одаренных учащихся для развития их способностей, технического творчества, формирования интереса к научно-технической и инновационной деятельности.-0-