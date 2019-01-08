8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один взрослый погиб и 5 детей пострадали в Беларуси при катании с горок в выходные, проводятся доследственные проверки. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"Несмотря на предупреждения, следователи не раз выбывали 6-7 января на осмотры по фактам травмирования детей и на место гибели взрослого человека", - отметила Юлия Гончарова. Все случаи связаны с катанием на тюбингах.

В Могилеве 24-летний мужчина катался с горки в парке. Он ударился головой о фонарный стол и погиб. Три случая травмирования детей произошли в Минске. Так, 6-летний мальчик при спуске на тюбинге с горы ударился головой о дерево, был доставлен в больницу с множественными переломами и травмами. И 8-летний мальчик ударился головой о дерево, сейчас с множественными травмами и переломами он находится в реанимации. Также 9-летняя девочка при спуске на тюбинге столкнулась головой с другим ребенком и получила тяжкие травмы.

В Могилеве парень погиб, катаясь с горки По информации очевидцев, молодой человек врезался в столб при съезде с горки.

В деревне Лесковка Минского района 8-летняя школьница при спуске ударилась головой о дерево и получила множественные переломы и травмы. А в Волковыске 11-летний мальчик при спуске на тюбинге с горы ударился спиной о камни, что привело к тяжелым травмам, разрывам внутренних органов.

По всем перечисленным случаям проводятся доследственные проверки.

"Катание на тюбингах (надувных санках, ватрушках, пончиках, бубликах) является популярным видом досуга зимой. Но нужно быть внимательными и не забывать в первую очередь о безопасности детей. Так как спуск с горки на тюбинге происходит за счет силы гравитации и в зависимости от силы трения, то двигаться он может довольно быстро. Управлять же им не так просто - положением тела, изменяя центр тяжести, что на большой скорости не всегда получается у детей", - подчеркнула Юлия Гончарова.

Следователи просят соблюдать простые правила во время зимнего досуга. "Необходимо избегать активного отдыха вблизи автомобильных дорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов, а также иных мест, которые являются зоной повышенной опасности. Нельзя кататься на склонах и спусках, где присутствуют посторонние объекты, которые могут стать источником травматизма, - деревья, стены, столбы и другое. Не лишним будет использование защитных средств - налокотники, наколенники, шлемы. Надо обращать внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкциях к спортинвентарю. Также важно не отпускать маленьких детей кататься одних", - заключила Юлия Гончарова.-0-