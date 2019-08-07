Охотничий туризм в Беларуси становится популярным у грузин

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди грузин все большую популярность приобретает охотничий туризм в Беларуси, сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Увеличивается число грузинских туристов в Беларусь. Популярными становится охотничьи угодья. Многие грузины, побывав в них однажды, оценив, как тут хорошо, обязательно приезжают второй и третий раз", - рассказал Валерий Кварацхелия.

Между тем сама Грузия является популярным направлением для отдыха белорусов. В прошлом году в сравнении с предыдущим на 42% увеличилось число белорусских туристов в эту страну. Благодаря этому впервые Беларусь вошла в десятку стран, жители которой чаще всего посещают Грузию. "В этом году пока статистики нет. Но, зная, как загружена "Белавиа", уверен, турпоток увеличится. Первые годы, конечно, белорусы едут преимущественно на море. Но в Грузии много и новых курортов, интересной архитектуры, мест для активного отдыха, лыжного. У нас есть все. И постепенно меняются вкусы белорусов, которые приезжают в Грузию", - отметил посол.

В Минске 24 августа пройдет уже 5-й фестиваль "Тбiлiсоба", на котором в том числе будет работать грузинский маркет, где можно забронировать туры в Грузию, как летние, так и зимние. Причем впервые на празднике будут представлены грузинские туркомпании.-0-