Около 100 сравнительных экспертиз запаховых следов человека ежегодно проводится в Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно проводится около 100 сравнительных экспертиз запаховых следов человека, сообщил журналистам председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

Посредством такой экспертизы специалист устанавливает наличие видового и индивидуального запаха человека на исследуемых объектах. Реализовать эту задачу помогает специализированная база данных, сформированная в ГКСЭ. Изъятый с места происшествия образец запаха пропускается через эту базу, которая может выдать совпадение.

"Важна сама процедура отобрания образца. Если все сделано правильно, аккуратно, в соответствии с методикой, когда есть необходимый материал, можно почти со 100-процентной уверенностью утверждать, что следы оставлены определенным человеком", - сказал Андрей Швед.

Более чем за четверть века накопилось несколько сотен тысяч вещественных доказательств, изъятых с мест нераскрытых преступлений. Ранее с этим массивом некому было работать, не существовало структуры, которая могла бы все проанализировать, систематизировать и ввести в базу данных. Благодаря созданию ГКСЭ работа проведена в кратчайшие сроки. Сейчас перед экспертами стоит задача автоматизации процесса, связанного с обработкой ДНК-данных.

Уже сегодня большинство преступлений прошлых лет раскрываются благодаря кропотливой работе судебных экспертов. "Иногда мы работаем непрерывно сутками, чтобы дать результат и преступник не мог уйти от ответственности", - отметил председатель ГКСЭ.-0-