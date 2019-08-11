11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,4 тыс. станций обезжелезивания планируется построить в Беларуси до 2025 года. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев сообщил в эфире телеканала
Владимир Кухарев отметил, что питьевая вода в республике соответствует санитарным нормам. Вместе с тем остается проблемным вопросом повышенное содержание в ней железа. Чтобы решить проблему, в республике разработана программа по строительству до 2025 года около 1,4 тыс. станций обезжелезивания.
"За прошедшие три года построено 60 таких станций",-сказал вице-премьер.
Для реализации мероприятий привлекаются кредитные ресурсы международных финансовых организаций, в том числе Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. "Кредиты выделяются на хороших условиях, - отметил Владимир Кухарев. - Они помогут нам реализовать ряд крупнейших инвестиционных проектов в короткие сроки".-0-
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