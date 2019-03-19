Онлайн-конференция по вопросам распределения выпускников 2019 года проходит на сайте БЕЛТА

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Распределение выпускников 2019 года" пройдет на сайте БЕЛТА 19 марта с 11.00 до 12.00.

В учреждениях образования Беларуси начинается распределение выпускников. В соответствии с Кодексом об образовании под распределением понимается процедура определения места работы выпускника "в целях социальной защиты выпускников, удовлетворения потребностей отраслей экономики и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих". При этом место работы молодому специалисту предоставляется в соответствии с полученной им специальностью и присвоенной квалификацией.

Для выпускников распределение - всегда процесс волнительный, ведь получение первого рабочего места для многих сопряжено и с временным изменением места жительства, круга общения и даже образа жизни. Вполне закономерно, что у молодых людей возникает множество вопросов, связанных с первым трудоустройством. Может ли выпускник выбирать место распределения? Что учитывается при распределении? В каком случае можно получить свободное распределение? Может ли жена получить распределение по месту жительства мужа? В каком случае можно перераспределиться? Какую поддержку получают молодые специалисты?

На эти и другие вопросы выпускников, молодых специалистов и их родителей ответят специалисты Министерства образования.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 19 марта после 11.00 по мере готовности. -0-