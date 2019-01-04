4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор life:) c 15 января повысит стоимость услуг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт оператора.

Например, в обоих тарифах линейки "Голос" станет на 50 минут в другие сети больше. При этом абонентская плата составит для тарифа "Голос 1" Br5,9 в месяц, для "Голос 2" - Br8,9 в месяц. Подорожают тарифы линейки "Шейк", при этом в них станет больше включенных минут и интернета.

Изменится также стоимость интернет-пакетов на месяц, неделю и сутки, услуг в роуминге.

Оператор обращает внимание, что с 12 по 16 января включительно не будут приходить SMS о сроке действия услуг и необходимости оплаты. Проверить статус подключенных услуг и баланс можно в мобильном приложении Smart life:) и в личном кабинете на сайте.

Подробная информация об изменениях в тарифах размещена на сайте оператора.-0-