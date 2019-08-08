8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-востоку Беларуси 9 августа из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северной части страны пройдут дожди, местами по Витебской области - сильные. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью по северо-востоку - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов.-0-
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