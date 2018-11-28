Партизанская летопись: написать и сохранить - как спасали рукописные журналы

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мае 1944-го, отступая от превосходящих сил немецко-фашистских войск, бойцы третьей роты бригады "Беларусь" затопили в реке рукописный журнал. Спустя время его извлекли, просушили, а затем передали в музей. Рукописям, как и их создателям, приходилось выживать в жестких условиях войны. Оказавшись в блокаде, партизаны закапывали их в землю или топили в водоемах. Оставалось только надеяться, что эти уникальные документы не пропадут.
"Написать и сохранить - как спасали рукописные журналы" - новая страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ "Партизанская летопись".
Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.
До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-
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