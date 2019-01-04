Перевозки поездами городских линий на БЖД увеличились в 2018 году на 8,7%

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2018 году перевезла поездами городских линий почти 3,8 млн пассажиров, что на 8,7% больше, чем в 2017 году, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В апреле была внедрена услуга по оплате проезда в поездах городских линий с помощью смарт-карт с транспортными тарифными единицами. Пополнить смарт-карту можно в любой железнодорожной кассе по маршруту следования. Срок использования транспортных тарифных единиц не ограничен.

Формат перевозки пассажиров городскими линиями был внедрен на Белорусской железной дороге в 2011 году. Сегодня поезда городских линий связывают столицу Беларуси с городами-спутниками Смолевичами, Руденском и Заславлем. В планах до 2020 года организовать перевозки по маршруту Минск-Дзержинск.

На БЖД курсируют 35 пар поездов городских линий. Планируется, что до 2025 года БЖД будет закуплено еще 10 поездов городских линий.

Всего в 2018 году Белорусская железная дорога перевезла около 80 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 6,2 млрд пассажиро-километров.-0-