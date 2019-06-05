Пресс-конференция министра природных ресурсов и охраны окружающей среды пройдет в БЕЛТА 6 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка состоится в пресс-центре БЕЛТА 6 июня в 11.00.

Глава природоохранного ведомства расскажет, как в Беларуси решаются основные задачи в деле охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

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