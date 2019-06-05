Проект ПРООН поможет совершенствовать мониторинг качества воздуха в Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приблизится к международным стандартам в борьбе с загрязнением воздуха благодаря улучшению технической базы по мониторингу его качества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды. В этом году он посвящен проблеме загрязнения воздуха, что является одним из основных факторов риска для здоровья, влияет на глобальное изменение климата. Беларусь присоединилась к ряду международных конвенций по трансграничному переносу воздушных загрязнений, борьбе с климатическими изменениями, охране озонового слоя. И проекты, реализуемые ПРООН в Беларуси при финансовой поддержке ЕС и Глобального экологического фонда в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, вносят значительный вклад в борьбу с загрязнением воздуха в стране.

Эксперты ведут работу по подготовке к ратификации Беларусью таких международных соглашений, как Протокол о регистрах выбросов и переносах загрязнителей к Орхусской конвенции, Протоколы по летучим органическим соединениям, тяжелым металлам, стойким органическим загрязнителям к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Гетеборгского протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном. "Если мы сравним выбросы вредных веществ в атмосферу на душу населения в Беларуси и Европе, то у нас выбрасывается 130 кг на человека в год, в Европе - 80 кг, притом что там плотность населения выше, а значит, и количество источников выбросов больше. Поэтому мы ориентируемся на лучшие практики и стандарты наших соседей. Так, в рамках одного из направлений масштабной программы SAQEM будет улучшена техническая база страны по мониторингу качества атмосферного воздуха", - пояснил руководитель международной экспертной группы Human Dynamic Александр Гребеньков. Эта группа работает по программе "Улучшение качества воздуха и управление окружающей средой в Беларуси" (SAQEM), которая финансируется ЕС и реализуется в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Параллельно с работой экспертов в стране началась активная работа по вовлечению общественности в принятие экологических решений. Один из компонентов SAQEM - проект "Экомониторинг", который реализует ПРООН в партнерстве с Минприроды Беларуси. Проект предлагает разные форматы участия в общественном экологическом мониторинге, движении "Зеленых школ" - создано 18 пилотных площадок, где будет работать оборудование для мониторинга качества атмосферного воздуха. Таким образом даже школьники в Беларуси смогут приобщиться к экологическим наблюдениям.-0-