26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС проверили около 6,5 тыс. мест новогодних празднований. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Анатолий Балябин, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день проведено около 6,5 тыс. мониторингов. Особое внимание уделяется подготовке персонала объектов, состоянию проездов и подъездов, исправности средств противопожарной защиты, содержанию путей эвакуации, оказывается необходимая консультационная и методическая помощь в решении вопросов повышения уровня пожарной безопасности объектов и выработки оптимальных вариантов противопожарной защиты. На задействованных объектах проводятся отработки планов эвакуации на случай возникновения пожаров, организовано инструктирование по мерам пожарной безопасности", - сказал Анатолий Балябин.

При проведении новогодних и рождественских мероприятий органы и подразделения МЧС будут переведены на усиленный вариант несения службы. "Предусмотрено дежурство оперативных групп, боевые расчеты на пожарной аварийно-спасательной технике будут укомплектованы максимально. В местах мероприятий с массовым участием граждан по всей стране будет организован контроль органов и подразделений МЧС", - отметил замначальника управления.

Анатолий Балябин подчеркнул, что спасательное ведомство готово к выполнению поставленных задач по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию на них.

"Особое внимание уделяется республиканской акции "Наши дети". В частности, осуществляется сопровождение групп детей, которые посещают в эти дни Минск, организован постоянный контроль и дежурство спасателей в местах проживания иногородних групп", - добавил он.-0-