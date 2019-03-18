Реализацию билетной программы II Европейских игр обсудил оргкомитет

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года прошло в Минске под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
На встрече рассмотрена реализация билетной программы, подготовка спортсменов к участию в соревнованиях. Также заслушан отчет подкомитета по вопросам информационно-рекламного обеспечения и работы средств массовой информации.-0-
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