Реализацию билетной программы II Европейских игр обсудил оргкомитет

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года прошло в Минске под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На встрече рассмотрена реализация билетной программы, подготовка спортсменов к участию в соревнованиях. Также заслушан отчет подкомитета по вопросам информационно-рекламного обеспечения и работы средств массовой информации.-0-