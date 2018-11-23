РЕПОРТАЖ: Как служится одному из лучших срочников Вооруженных Сил

Министерство обороны Беларуси приняло решение впервые отметить лучших военнослужащих срочной службы. Их чествование проходит в Центральном Доме офицеров. В ряды выдающихся срочников вошел командир отделения младший сержант Алексей Волчок из Вилейки. Корреспонденты БЕЛТА встретились с молодым человеком в 120-й отдельной механизированной бригаде, где он служит, и узнали, как проходят его будни.

Перед службой в армии Алексей окончил Молодечненский государственный колледж по специальности "столяр-плотник-станочник", отработал три месяца на практике. Призвался молодой человек в Вооруженные Силы год назад. "Всегда хотел пойти служить в армию, пройти эту школу жизни, выйти настоящим мужчиной. Я и тогда, и сейчас так считаю. Нас у мамы с папой шестеро: я самый старший, еще двое братьев и три сестры. Я всегда много помогал родителям: уборка, присмотр за детьми, в садик их водил. Сейчас дома не хватает моей помощи, но хотели, чтобы я отслужил, радовались за меня. Все ждут моего возвращения, каждый день общаемся", - рассказывает младший сержант.

В Вооруженные Силы Алексей Волчок пришел рядовым, в течение службы проявил себя как ответственный и увлеченный военнослужащий, через полгода его уже назначили командиром боевой машины. "Я стремился к этому, хотел научиться командовать отделением, поставил себе цель быть хорошим сержантом. Вроде неплохо получается - слушаются. Здесь слишком мягким быть нельзя, нужно проявлять где-то и твердость, а иногда и жесткость. Дисциплина в отделении хорошая", - делится молодой человек.

Сослуживцы с теплотой отзываются об Алексее. Артем Евсеенко видит в нем не просто хорошего, а отличного командира. "Он способен контролировать любую ситуацию, очень ответственный, добросовестный и просто хороший человек - понимает, где-то подскажет, поможет. При этом как командир может сказать строго, это нужно - мы в армии", - считает Артем.

Командир разведывательного взвода наблюдения лейтенант Николай Демьянович уверен, что срочник достоин награды. "Мое первое знакомство с ним произошло в августе, когда я пришел служить в этот батальон. Меня удивило его рвение к службе. Он стремился быть первым во всем, старался прививать такое отношение и своим подчиненным. Это меня поразило в нем. Как человек - всегда помогает и никогда не отталкивает, как подчиненный - исполнительный, включен в процесс полностью", - рассказывает командир.

Недавно Алексея взяли в роту нового пополнения. Он будет обучать прибывших солдат азам службы в армии. Командиры подчеркивают, что это довольно серьезная работа, и доверить ее могут не всем, а только лучшим.

"Для того чтобы достичь успеха в военном деле, нужно прежде всего желание, - поясняет командир первой разведывательной роты гвардии старший лейтенант Станислав Гуринович. - Вторая важная вещь - воспитание. Родители привили Алексею правильное отношение к труду, целеустремленность, ответственность. Когда он только пришел, было видно, что человек не военный. Однако очень скоро у него открылся интерес к своей специальности, к управлению личным составом в своей области. Он всегда задавал много вопросов, просил обучающую литературу, интересовался своей специальностью, был увлечен дальнейшей службой. Сейчас я скажу, что это обученный младший командир, способный выполнить задачу точно и в срок, а также в военное время управлять своим отделением".

О семье Алексей Волчок рассказывает с теплой грустью - скучает. "Мама, когда узнала о моих успехах в службе, очень обрадовалась, сказала, что гордится мной. Эти слова дороги для меня. Я вообще такой человек, если поставлю перед собой цель, обязательно добьюсь ее. После армии хочу создать свою семью, построить дом, помочь маме обустроить ее квартиру", - делится сержант.

"Леша всегда был терпеливым, целеустремленным, любит спорт, окончил музыкальную школу по классу "труба", - вспоминает мама Лариса Волчок. - В подростковом возрасте стал серьезно заниматься воркаутом. Готовился к армии, хотел идти служить - долг Родине отдать. Волнительно было отправлять сына в армию, но я надеялась, что все будет хорошо, будут хорошие командиры, так и сложилось. Думаю, эту школу мужества каждый молодой человек должен пройти".

Алексей еще не решил, по какой дороге он пойдет после армии. Говорит, что ему нравится работать по специальности, есть возможность открыть свое дело, и профессиональная карьера военного его тоже привлекает. У молодого человека еще есть время определиться. А пока он в числе лучших военнослужащих срочной службы. Это та награда, которой он всегда сможет гордиться.

Светлана ПЕКАРЬ,

Фото Оксаны МАНЧУК,

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