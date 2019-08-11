РЕПОРТАЖ: "Самое сложное в работе - погода" - строитель с 40-летним стажем о нюансах профессии

Пожалуй, во все времена заветным желанием людей было иметь собственное жилье. При этом как бы за кадром остаются строители - те, чьими руками это жилье создается. О них вспоминают лишь тогда, когда заходит речь о каких-то недоделках или, как говорят в народе, "косяках". Но сейчас не об этом. В преддверии профессионального праздника - Дня строителя - корреспонденты БЕЛТА побывали на одной из строительных площадок Минска, чтобы пообщаться с человеком, за качество работы которого можно поручиться на все сто процентов. Знакомьтесь: Анатолий Карпицкий - бригадир в 256-м строительном управлении одного из крупнейших застройщиков страны ОАО "МАПИД".

Многоэтажка, где сейчас трудится бригада нашего героя, располагается в микрорайоне Сухарево. Дом уже построен. И вскоре счастливые новоселы получат ключи от своих квартир.

А пока здесь наводят лоск: мостят тротуары, устанавливают ограждения и детские игровые комплексы, завозят плодородный грунт, чтобы затем засеять газонной травой и посадить саженцы. Именно такие работы выполняет 256-е строительное управление МАПИД. Также специалисты занимаются прокладкой инженерных сетей и коммуникаций.

Анатолий Антонович уже больше 40 лет работает на стройке, и за это время его трудовые успехи не раз отмечались на самом высоком уровне. О наградах говорит неохотно. Скромничает... Да и интервью журналистам дается непросто - не привык к общению с прессой. Решать бытовые вопросы, распределять людей, грамотно организовать процесс - вот его стихия. "Никогда в жизни не говорил на камеру", - смущается собеседник.

Анатолия Карпицкого ценят и коллеги, и руководство. О себе он говорит, что просто старается все делать хорошо, любит то, чем занимается. И такой подход не остается незамеченным: в его домашнем архиве за долгую трудовую деятельность накопилось немало почетных грамот и благодарностей как от предприятия, так и от районных администраций. А 12 лет назад за многолетний добросовестный труд ему вручена медаль "За трудовые заслуги". В этом году в копилку добавился и орден Почета. "Когда Президент награждал, очень волновался, но это приятные эмоции... Не каждому выпадает такая честь. Когда видели меня по телевизору, родственники и знакомые звонили, поздравляли", - говорит Анатолий Антонович.

Анатолий Карпицкий окончил училище, получил профессию каменщика. Затем отслужил в армии, немного поработал в стройтресте. А с 1979 года его вторым домом стал МАПИД. "Так на одном месте и тружусь. Вон уже сколько лет...Из них 35 или 36 (точно и не вспомню) - бригадиром", - рассказывает собеседник.

Первой серьезной стройкой для него стала реконструкция стадиона "Динамо" в Минске. "Туда приглашали по олимпийским путевкам, - вспоминает строитель. - Но я приехал просто так, и взяли. Это был 1978 год. Когда прошла Олимпиада, из стройтреста уволился, перешел в МАПИД монтажником наружных трубопроводов".

Сегодня под руководством Анатолия Карпицкого находятся 25 человек с учетом работников, прибывших временно помочь. А в среднем коллектив насчитывает 15-18 человек. Его бригада первой заходит на строительную площадку и последней уходит. Сначала прокладывают инженерные сети, затем благоустраивают территорию. Сам каркас здания (коробка) вырастает примерно за полгода, а специалисты СУ-256 трудятся на объекте в течение восьми-девяти месяцев.

Анатолий Антонович признается, что по молодости ему хотелось сменить сферу деятельности, так как первое время было тяжело. А потом втянулся в работу. "Хороший бригадир попался - строгий, но справедливый. И коллектив сложился отличный. Поэтому когда молодежь только приходит на стройку, советую набраться опыта, вникнуть, осмотреться", - говорит он.

На МАПИДе долгое время работала жена строителя и одна из дочерей. Анатолий Антонович уже четыре года на пенсии, но пока в строю. В свободное время любит ходить в лес за грибами, повозиться с внуками, съездить на дачу, которую построил сам. "Выращиваю огурчики, помидорчики, лук. Хотя летом на хобби остается мало времени. Сезон, работаем и по субботам, чтобы успеть в срок", - рассказал он.

Рабочий день у бригадира начинается в районе 8.00 с так называемого развода. Он вместе с прорабом инструктирует строителей, раздает задания. "На работе я уже в 7.30-7.40. Показываю, что делать водителю погрузчика, мини-экскаватора. Где-то нужно принять бетон, раствор, отправить людей, чтобы подготовили площадку. Где-то подсказать, проверить. Кому-то нужно и пригрозить, чтобы качественно делали. В общем, решаю производственные вопросы", - поясняет Анатолий Карпицкий.

"Что самое сложное в вашей работе?" - интересуюсь у собеседника. "Погода, - отвечает он. - Инженерные сети прокладываются и в дождь. Ливень дал, и нужно снова траншею прочистить, засыпать, уплотнить. Когда дождит изо дня в день - проблема из проблем. Тяжелый труд".

Анатолий Карпицкий пожелал строителям здоровья, благополучия в семьях, а также чтобы каждый любил свою работу. "Если этого не будет, не будет и успехов", - считает он.

Надежда МАТВЕЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-