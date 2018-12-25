Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
26 декабря 2018, Ср
+1°C
Сплошная облачность EUR 2.4505
USD 2.1507
RUB 3.1132
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Президент
Беларусь и Россия сблизили позиции по всем вопросам, президенты до Нового года встретятся еще раз
Президент
Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня
Политика
Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграл 80-ю квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Работники МЧС проверили около 6,5 тыс. мест новогодних празднований
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Новое деревообрабатывающее предприятие создали в Шклове
17:00 Регионы
Лучших эстетических гимнасток выбрали в Минске
16:53 Спорт
В Минске за хранение марихуаны задержан водитель автобуса
16:52 Происшествия
Минприроды подарило детскому дому №3 Минска сертификат на покупку автомобиля
16:44 Регионы
ЕЭК изменила стандарты на транспортные средства и пиротехнику
16:43 Экономика
Факсимильное издание "Букваря" презентовали в Витебске
16:42 Культура
Порошенко отменил военное положение в Украине и подтвердил дату проведения президентских выборов
16:40 В мире
Парк школьных автобусов в Витебской области пополнят 42 машины
16:35 Регионы
Волейболистки "Минчанки" проиграли "Енисею" в российской суперлиге
16:33 Спорт
ЕЭК приняла рекомендации по развитию транзитного потенциала ЕАЭС
16:31 Экономика
Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br994
16:28 Общество
ЕЭК изменила порядок согласования ветеринарных сертификатов в ЕАЭС
16:24 Экономика
Молодежный ЧМ по хоккею стартует в Канаде
16:23 Спорт
ЕЭК утвердила меры для введения в ЕАЭС в 2019 году электронных автопаспортов
16:17 Экономика
Зась вручил новогодние подарки воспитанникам детского дома семейного типа в Минске
16:07 Регионы
Гродненские таможенники более чем в 1,5 раза увеличили выпуск экспортных деклараций в авторежиме
15:59 Регионы
В Малоритском районе из-за ДТП с грузовиком погиб тракторист, перевозивший новогодние ели
15:54 Происшествия
Работника хоккейного клуба в Гродно подозревают в краже денег у тренера
15:52 Происшествия
ЕЭК продлила действие нулевой пошлины на комплектующие для велосипедов
15:47 Экономика
Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
15:33 Общество
Все новости
Темы
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Новый год Новый год
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграл 80-ю квартиру в Минске от "Евроопт"

Общество 25.12.2018 | 19:50
Призы юбилейного 100-го тура игры "Удача в придачу!" разыграл народный артист Российской Федерации - Михаил Боярский!
Призы юбилейного 100-го тура игры "Удача в придачу!" разыграл народный артист Российской Федерации - Михаил Боярский!

Многое изменилось с момента основания игры: менялись "товары удачи", разыгрывались разные призы (а ведь начинали с планшетов, смартфонов и одного автомобиля), студию игры посещали самые разные звездные гости… Неизменно лишь одно: из тура в тур игра "Удача в придачу!" оставалась синонимом невероятных эмоций, слез счастья и перемен к лучшему.

Михаил Боярский исполнил любимые всеми хиты, а еще поклонники смогли взять автограф и сделать селфи с легендарным мушкетером!
Михаил Боярский исполнил любимые всеми хиты, а еще поклонники смогли взять автограф и сделать селфи с легендарным мушкетером!

Вот и сегодня, 25 декабря, в светлый рождественский день счастье и удача постучались в двери к тысячам белорусов. Шести повезло особенно!

Например, могла ли сегодня утром предугадать Светлана Гулиева из Орши Витебской области то, что произойдет вечером? Наверняка она строила какие-то определенные планы, когда вмиг все переменилось. Какие планы могут быть? Время праздновать! Именно Светлана сегодня выиграла столичную квартиру по адресу ул. Академика Карского, 8!

Особенно примечательно, что разыграл этот невероятный приз народный артист Российской Федерации, легенда эстрады и кино и просто культовая личность - Михаил Боярский, который специально прибыл в Минск, чтобы определить победителей юбилейного 100-го тура игры "Удача в придачу!".

Михаил Боярский: "Выигрывают действительно простые люди, так что я правильно зашел сюда! Я получил большое удовольствие от этой встречи, с наступающим новым годом, удачи и здоровья всем, вам и вашим близким!"
Михаил Боярский: "Выигрывают действительно простые люди, так что я правильно зашел сюда! Я получил большое удовольствие от этой встречи, с наступающим новым годом, удачи и здоровья всем, вам и вашим близким!"

Так совпало, что вестником удачи народный артист стал прямо накануне своего дня рождения.

- Честно говоря, я никогда не отмечаю свои дни рождения, мне намного приятнее бывать на других праздниках. И сегодня для меня было очень приятным исполнить свои песни и разыграть такие огромные призы, видеть реакцию людей, которые не ожидали такой удачи, настолько искренними и естественными были их эмоции! В России я такой игры не видел, чтобы за обычные покупки можно было выиграть такие призы. Вообще, думаю, все победители еще в шоке, в такой выигрыш сразу поверить сложно, – отметил народный артист после завершения розыгрыша. - Сегодня я сам разыграл призы игры "Удача в придачу!" и воочию вижу, что все здесь правда, без всякой лжи, по-настоящему. Выигрывают действительно простые люди, так что я правильно зашел сюда! Я получил большое удовольствие от этой встречи, с наступающим новым годом, удачи и здоровья всем, вам и вашим близким!

Всего семь цифр – и 80-я квартира от "Евроопт" досталась Светлане Гулиевой, старшему кассиру из Орши. Удачным товаром для нее стала баночка оливок с анчоусом
Всего семь цифр – и 80-я квартира от "Евроопт" досталась Светлане Гулиевой, старшему кассиру из Орши. Удачным товаром для нее стала баночка оливок с анчоусом

Давайте узнаем, каково это, стать победителем благодаря легкой руке мэтра?

Невероятная новость застала Светлану Гулиеву на рабочем месте – а работает она старшим кассиром в магазине "Евроопт". "Ура-а-а!" - на всю страну закричала главная победительница юбилейного тура, когда узнала о выигрыше квартиры. И эту бурю эмоций легко понять!

За время игры "Удача в придачу!" это вторая квартира, выигранная работниками холдинга "Евроопт", также сотрудникам холдинга, в котором насчитывается более 41 тыс. человек, посчастливилось выиграть 10 автомобилей. А в целом за 100 туров игры разыграны 80 квартир в Минске, 325 автомобилей и более 2,5 миллиона других призов.

У Светланы Гулиевой теперь есть своя квартира вот в такой столичной новостройке!
У Светланы Гулиевой теперь есть своя квартира вот в такой столичной новостройке!

Михаил Сергеевич Боярский сегодня принес море положительных эмоций не только Светлане Гулиевой. Вот уже третий раз в игре "Удача в придачу!" разыгрывается два крупных денежных приза по 40 000 рублей. Победители, которым уже посчастливилось стать обладателями такого приза, единогласно указали, на что потратят такой выигрыш - на мечты! Что ж, мечтам суждено сбываться!

"Ап! И тигры у ног моих сели!" – пел в своей известной песне Михаил Боярский. Не тигры, но 40 000 белорусских рублей приземлились у ног Веры Ковальчинской, пенсионерки из Витебска, благодаря легендарному артисту.

Михаил Боярский также разыграл первые 40 000 рублей – приз достался Вере Ковальчинской, пенсионерке из Витебска. "Сижу, смотрю телевизор и думаю, когда уже я что-нибудь выиграю?"
Михаил Боярский также разыграл первые 40 000 рублей – приз достался Вере Ковальчинской, пенсионерке из Витебска. "Сижу, смотрю телевизор и думаю, когда уже я что-нибудь выиграю?"

- Вот сижу, смотрю телевизор и думаю, когда уже я что-нибудь выиграю? - так начала разговор победительница во время звонка из студии игры в прямом эфире.

А когда услышала, что выиграла крупную денежную сумму, то эмоций была целая буря:

- Да не может быть! Не шутите так, я уже в возрасте! Ура-а-а!

Продолжить "линию денег" в розыгрыше 100-го тура игры "Удача в придачу!" прибыл один из победителей прошлых туров игры. Две недели назад Виталий Ермаков из Могилева выиграл 40 000 рублей и сегодня приехал в студию, чтобы поделиться… - нет, не выигранными деньгами, а удачей! Семь цифр – и точно такой же приз, 40 000 рублей, направился к Валерию Белоусову, слесарю из Рогачева Гомельской области.

Победитель 98-го тура Виталий Ермаков определил второго счастливчика – на этот раз 40 000 рублей достались Валерию Белоусову, слесарю из Рогачева. "Это огромная сумма, очень нужная нашей семье!"
Победитель 98-го тура Виталий Ермаков определил второго счастливчика – на этот раз 40 000 рублей достались Валерию Белоусову, слесарю из Рогачева. "Это огромная сумма, очень нужная нашей семье!"

- Спасибо, вот это подарок к Новому году, гуляем! – воскликнул Валерий, когда услышал о своем выигрыше прямо из уст Михаила Боярского. – Это огромная сумма, очень нужная нашей семье!

Свою победу житель Рогачева встретил в кругу родных, так что жена и дети радовались вместе с ним!

А вот и пришло время пересаживаться с зеленоглазого такси за руль собственных автомобилей! В этот рождественский вечер сразу три белоснежных внедорожника "Джили Атлас" нашли своих обладателей.

Судьбу первого автомобиля разрешил звездный гость сегодняшнего розыгрыша – Михаил Боярский. Что ж, отныне "Зеленоглазое такси", "Спасибо, любимая", "Песня мушкетеров" и многие другие хиты явно займут почетное место в плейлисте Натальи Скороход из города Бобруйска Могилевской области, ставшей обладательницей авто "Джили Атлас" благодаря народному артисту. А может, Наталья на своем новом автомобиле отправится в путешествие и доедет до Санкт-Петербурга, родины и любимого города Михаила Сергеевича?

Первый из трех "Джили Атлас" из рук Михаила Боярского достался Наталье Скороход из Бобруйска, работнику мясокомбината. "Я просто не могу поверить в такое счастье!"
Первый из трех "Джили Атлас" из рук Михаила Боярского достался Наталье Скороход из Бобруйска, работнику мясокомбината. "Я просто не могу поверить в такое счастье!"

- Я вас вижу в телевизоре, - такими словами встретила Наталья звонок из студии игры в прямом эфире. Победительница уже пенсионерка, но продолжает работать, на Бобруйском мясокомбинате.

Узнав, что ей достался автомобиль прямо из рук Михаила Боярского, счастливица была в настоящем шоке.

- Не может быть, это просто невозможно, я просто не могу поверить в такое счастье! - призналась она.

Немного позже удалось дозвониться Наталье по видеосвязи.

- Что делаем в настоящее время? Пьем шампанское, купили его в тот же день, когда сделали ту самую удачную покупку, - с улыбкой рассказала счастливица.

Сразу два внедорожника разыграли прекрасные дамы, которые уже испытали счастье быть победителями игры "Удача в придачу!". Две Ольги – Ходос и Буглак, одна выиграла автомобиль в 27-м туре игры, вторая – в 32-м соответственно, сегодня принесли удачу Людмиле Матвеевой из Минска и Александру Боровику из поселка Гатово Минского района.

В финале розыгрыша суперпризов у этих счастливчиков было большинство игровых кодов – у Людмилы 7 из 10, а у Александра – 8 из 10. Логично, что удача решила улыбнуться именно им: больше кодов – больше шансов!

Победительница 27-го тура Ольга Ходос разыграла второй автомобиль – удача улыбнулась Людмиле Матвеевой, пенсионерке из Минска. Победу принесла покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка"
Победительница 27-го тура Ольга Ходос разыграла второй автомобиль – удача улыбнулась Людмиле Матвеевой, пенсионерке из Минска. Победу принесла покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка"

- Вы знаете, я никогда не верила в свою удачу! - призналась Людмила Матвеева. А затем включила телевизор и увидела выигранный автомобиль в прямом эфире! Как рассказала победительница, по профессии она врач, но сейчас уже находится на заслуженном отдыхе.

Кстати, удачной для Людмилы Дмитриевны стала покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 46-й автомобиль, который участникам игры принесли заказы в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не будем забывать и о шести столичных квартирах, также выигранных благодаря покупкам с доставкой на дом.

Третий "Джили Атлас" разыграла победительница 32-го тура Ольга Буглак – внедорожник выиграл Александр Боровик, сметчик из поселка Гатово. "Машина мне очень пригодится!"
Третий "Джили Атлас" разыграла победительница 32-го тура Ольга Буглак – внедорожник выиграл Александр Боровик, сметчик из поселка Гатово. "Машина мне очень пригодится!"

- Я вас вижу! – сразу доложил Александр Боровик, ответив на звонок из студии игры в прямом эфире. И оценил выигранный автомобиль радостным "Ура-а-а!". Как выяснилось, работает победитель сметчиком в частной строительной организации.

- Машина мне очень пригодится! - признался Александр.

В финале розыгрыша еще более 20 000 денежных призов разлетелись по всей стране – отличная весточка удачи в рождественский вечер. Разыграл эти призы также народный артист России Михаил Боярский!

В завершение Михаил Боярский разыграл еще более 20 000 денежных призов!
В завершение Михаил Боярский разыграл еще более 20 000 денежных призов!

А тем временем стремительно приближается Новый год. Тысячи, нет, миллионы белорусов спешат закупиться новогодними подарками и продуктами к столу. А те, кто хотят встретить удачу, делают это в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл", ведь игра продолжается!

Ровно через неделю состоится розыгрыш 101-го тура игры. Чтобы принять в нем участие, необходимо добавить к своей покупке от 10 рублей хотя бы один из многочисленных "товаров удачи" и предъявить при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Тогда начисленные игровые коды смогут сыграть ровно через неделю, 2 января, уже в наступившем 2019 году!

Возможно, именно вы найдете под новогодней елкой невероятные подарки. Кроме более 20 000 денежных призов будут разыграны две крупные суммы по 40 000 рублей, три белоснежных внедорожника "Джили Атлас" и – внимание! – ТРЕХКОМНАТНАЯ столичная квартира!

Игровые коды за покупки этой недели будут 2 января претендовать на ТРЕХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске, три автомобиля, две крупные суммы и еще более 20 000 других призов!
Игровые коды за покупки этой недели будут 2 января претендовать на ТРЕХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске, три автомобиля, две крупные суммы и еще более 20 000 других призов!

А прийти в чей-то дом удаче через неделю поможет известный российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссер, музыкант и актер - Дмитрий Дибров!

Призы 101-го тура разыграет Дмитрий Дибров! Запасайтесь игровыми кодами и приходите 2 января в минский "Е-сити" на Денисовской, 8!
Призы 101-го тура разыграет Дмитрий Дибров! Запасайтесь игровыми кодами и приходите 2 января в минский "Е-сити" на Денисовской, 8!

Наблюдать за розыгрышем можно будет по традиции в 18:20 в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Ну а пока подготовка к праздникам идет полным ходом, напоминаем, что в преддверии Нового года можно еще поучаствовать и в фотоконкурсе карнавальных костюмов и выиграть планшет!

Если ваш карнавальный костюм, в котором вы пойдете на новогодний утренник или школьный бал, посвящается любому персонажу из книги "Алиса в Зазеркалье", пришлите фото вашего образа до 29 декабря включительно на электронный адрес Alisa@eurotorg.by. Не забудьте сопроводить письмо рассказом о себе или историей создания костюма

30 декабря авторитетное жюри, в состав которого войдут известные художники, артисты и телеведущие, определит 15 победителей, которые получат в подарок от "Евроопт" современный планшет. Фото всех участников и результаты конкурса будут опубликованы на страничке "Eвроопт Кидс" в социальной сети "Вконтакте". Подробности читайте на сайте evroopt.by.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4505 BYN 2.445 BYN 2.453 BYN
USD
2.1507 BYN 2.15 BYN 2.155 BYN
RUB
3.1132 BYN 3.09 BYN 3.12 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
Все видео

Фотоновости

Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
Все фото

Инфографика

Минск - самый популярный город СНГ для новогодних путешествий россиян Минск возглавляет рейтинг самых популярных городов СНГ для новогодних и зимних путешествий российских туристов в декабре 2018 и январе 2019 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Беларусь и Россия сблизили позиции по всем вопросам, президенты до Нового года встретятся еще раз
Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Политика
Антон Силуанов. Фото из архива Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня
В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека
Михневич: Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике
Экономика
Фото из архива Маркировка продукции с ГМО станет более заметной
ЕЭК изменила стандарты на транспортные средства и пиротехнику
ЕЭК приняла рекомендации по развитию транзитного потенциала ЕАЭС
Происшествия
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома В Малоритском районе из-за ДТП с грузовиком погиб тракторист, перевозивший новогодние ели
В Минске за хранение марихуаны задержан водитель автобуса
Работника хоккейного клуба в Гродно подозревают в краже денег у тренера
Регионы
Воспитанникам Гомельского детского дома вручили сертификаты на спортинвентарь
Новое деревообрабатывающее предприятие создали в Шклове
Минприроды подарило детскому дому №3 Минска сертификат на покупку автомобиля
Спорт
Во время матча. Фото ХК "Шахтер" Два гола в меньшинстве помогли хоккеистам "Немана" обыграть "Шахтер" в матче экстралиги
Лучших эстетических гимнасток выбрали в Минске
Волейболистки "Минчанки" проиграли "Енисею" в российской суперлиге
Технологии
Фото из архива Российские ученые испытают первый в мире прибор для лечения обморожений
В США создали робота-амфибию
"Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты
Культура
Фото ТАСС Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"
Факсимильное издание "Букваря" презентовали в Витебске
История старого фонарщика легла в основу новогоднего представления в Бресте
В мире
Фото ИРНА В Иране опрокинулся автобус со студентами, 10 человек погибли
Порошенко отменил военное положение в Украине и подтвердил дату проведения президентских выборов
В Украине истекает срок действия военного положения
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
Светлана Лобода показала фото без макияжа
Ксения Собчак сделала новую прическу
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия