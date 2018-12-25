Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграл 80-ю квартиру в Минске от "Евроопт"

Многое изменилось с момента основания игры: менялись "товары удачи", разыгрывались разные призы (а ведь начинали с планшетов, смартфонов и одного автомобиля), студию игры посещали самые разные звездные гости… Неизменно лишь одно: из тура в тур игра
Вот и сегодня, 25 декабря, в светлый рождественский день счастье и удача постучались в двери к тысячам белорусов. Шести повезло особенно!
Например, могла ли сегодня утром предугадать Светлана Гулиева из Орши Витебской области то, что произойдет вечером? Наверняка она строила какие-то определенные планы, когда вмиг все переменилось. Какие планы могут быть? Время праздновать! Именно Светлана сегодня выиграла столичную квартиру по адресу ул. Академика Карского, 8!
Особенно примечательно, что разыграл этот невероятный приз народный артист Российской Федерации, легенда эстрады и кино и просто культовая личность - Михаил Боярский, который специально прибыл в Минск, чтобы определить победителей юбилейного 100-го тура игры
Так совпало, что вестником удачи народный артист стал прямо накануне своего дня рождения.
- Честно говоря, я никогда не отмечаю свои дни рождения, мне намного приятнее бывать на других праздниках. И сегодня для меня было очень приятным исполнить свои песни и разыграть такие огромные призы, видеть реакцию людей, которые не ожидали такой удачи, настолько искренними и естественными были их эмоции! В России я такой игры не видел, чтобы за обычные покупки можно было выиграть такие призы. Вообще, думаю, все победители еще в шоке, в такой выигрыш сразу поверить сложно, – отметил народный артист после завершения розыгрыша. - Сегодня я сам разыграл призы игры
Давайте узнаем, каково это, стать победителем благодаря легкой руке мэтра?
Невероятная новость застала Светлану Гулиеву на рабочем месте – а работает она старшим кассиром в магазине "Евроопт". "Ура-а-а!" - на всю страну закричала главная победительница юбилейного тура, когда узнала о выигрыше квартиры. И эту бурю эмоций легко понять!
За время игры
Михаил Сергеевич Боярский сегодня принес море положительных эмоций не только Светлане Гулиевой. Вот уже третий раз в игре
"Ап! И тигры у ног моих сели!" – пел в своей известной песне Михаил Боярский. Не тигры, но 40 000 белорусских рублей приземлились у ног Веры Ковальчинской, пенсионерки из Витебска, благодаря легендарному артисту.
- Вот сижу, смотрю телевизор и думаю, когда уже я что-нибудь выиграю? - так начала разговор победительница во время звонка из студии игры в прямом эфире.
А когда услышала, что выиграла крупную денежную сумму, то эмоций была целая буря:
- Да не может быть! Не шутите так, я уже в возрасте! Ура-а-а!
Продолжить "линию денег" в розыгрыше 100-го тура игры
- Спасибо, вот это подарок к Новому году, гуляем! – воскликнул Валерий, когда услышал о своем выигрыше прямо из уст Михаила Боярского. – Это огромная сумма, очень нужная нашей семье!
Свою победу житель Рогачева встретил в кругу родных, так что жена и дети радовались вместе с ним!
А вот и пришло время пересаживаться с зеленоглазого такси за руль собственных автомобилей! В этот рождественский вечер сразу три белоснежных внедорожника "Джили Атлас" нашли своих обладателей.
Судьбу первого автомобиля разрешил звездный гость сегодняшнего розыгрыша – Михаил Боярский. Что ж, отныне "Зеленоглазое такси", "Спасибо, любимая", "Песня мушкетеров" и многие другие хиты явно займут почетное место в плейлисте Натальи Скороход из города Бобруйска Могилевской области, ставшей обладательницей авто "Джили Атлас" благодаря народному артисту. А может, Наталья на своем новом автомобиле отправится в путешествие и доедет до Санкт-Петербурга, родины и любимого города Михаила Сергеевича?
- Я вас вижу в телевизоре, - такими словами встретила Наталья звонок из студии игры в прямом эфире. Победительница уже пенсионерка, но продолжает работать, на Бобруйском мясокомбинате.
Узнав, что ей достался автомобиль прямо из рук Михаила Боярского, счастливица была в настоящем шоке.
- Не может быть, это просто невозможно, я просто не могу поверить в такое счастье! - призналась она.
Немного позже удалось дозвониться Наталье по видеосвязи.
- Что делаем в настоящее время? Пьем шампанское, купили его в тот же день, когда сделали ту самую удачную покупку, - с улыбкой рассказала счастливица.
Сразу два внедорожника разыграли прекрасные дамы, которые уже испытали счастье быть победителями игры
В финале розыгрыша суперпризов у этих счастливчиков было большинство игровых кодов – у Людмилы 7 из 10, а у Александра – 8 из 10. Логично, что удача решила улыбнуться именно им: больше кодов – больше шансов!
- Вы знаете, я никогда не верила в свою удачу! - призналась Людмила Матвеева. А затем включила телевизор и увидела выигранный автомобиль в прямом эфире! Как рассказала победительница, по профессии она врач, но сейчас уже находится на заслуженном отдыхе.
Кстати, удачной для Людмилы Дмитриевны стала покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 46-й автомобиль, который участникам игры принесли заказы в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не будем забывать и о шести столичных квартирах, также выигранных благодаря покупкам с доставкой на дом.
- Я вас вижу! – сразу доложил Александр Боровик, ответив на звонок из студии игры в прямом эфире. И оценил выигранный автомобиль радостным "Ура-а-а!". Как выяснилось, работает победитель сметчиком в частной строительной организации.
- Машина мне очень пригодится! - признался Александр.
В финале розыгрыша еще более 20 000 денежных призов разлетелись по всей стране – отличная весточка удачи в рождественский вечер. Разыграл эти призы также народный артист России Михаил Боярский!
А тем временем стремительно приближается Новый год. Тысячи, нет, миллионы белорусов спешат закупиться новогодними подарками и продуктами к столу. А те, кто хотят встретить удачу, делают это в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл", ведь игра продолжается!
Ровно через неделю состоится розыгрыш 101-го тура игры. Чтобы принять в нем участие, необходимо добавить к своей покупке от 10 рублей хотя бы один из многочисленных "товаров удачи" и предъявить при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Тогда начисленные игровые коды смогут сыграть ровно через неделю, 2 января, уже в наступившем 2019 году!
Возможно, именно вы найдете под новогодней елкой невероятные подарки. Кроме более 20 000 денежных призов будут разыграны две крупные суммы по 40 000 рублей, три белоснежных внедорожника "Джили Атлас" и – внимание! – ТРЕХКОМНАТНАЯ столичная квартира!
А прийти в чей-то дом удаче через неделю поможет известный российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссер, музыкант и актер - Дмитрий Дибров!
Наблюдать за розыгрышем можно будет по традиции в 18:20 в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте
Ну а пока подготовка к праздникам идет полным ходом, напоминаем, что в преддверии Нового года можно еще поучаствовать и в фотоконкурсе карнавальных костюмов и выиграть планшет!
Если ваш карнавальный костюм, в котором вы пойдете на новогодний утренник или школьный бал, посвящается любому персонажу из книги "Алиса в Зазеркалье", пришлите фото вашего образа до 29 декабря включительно на электронный адрес Alisa@eurotorg.by. Не забудьте сопроводить письмо рассказом о себе или историей создания костюма
30 декабря авторитетное жюри, в состав которого войдут известные художники, артисты и телеведущие, определит 15 победителей, которые получат в подарок от "Евроопт" современный планшет. Фото всех участников и результаты конкурса будут опубликованы на страничке "Eвроопт Кидс" в социальной сети "Вконтакте". Подробности читайте на сайте evroopt.by.
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