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"Не может быть такого!" Пенсионерка из Крупок выиграла квартиру от "Евроопт" и расплакалась в прямом эфире!

Общество 04.12.2018 | 19:45
Очаровательная солистка музыкального дуэта "Александра и Константин" сегодня разыграла 77-ю квартиру в Минске от "Евроопт"!
Очаровательная солистка музыкального дуэта "Александра и Константин" сегодня разыграла 77-ю квартиру в Минске от "Евроопт"!

Наблюдая за хлопьями первого настоящего снега - а зима в этом году пришла ровно по расписанию, в первый день декабря, - так хочется верить в чудо! Безусловно, без веры чуду не случиться - вот уже в течение почти трех лет существования игры "Удача в придачу!" самые везучие покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" признаются: играли и верили в победу. И ведь везет!

Нельзя не согласиться, "товары удачи" на полках названных магазинов представлены самые разные - всегда что-то да пригодится в хозяйстве. Выходит, приобретая "товар удачи" и предъявляя при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту, мы сами, своими руками, привлекаем свою удачу. Разумеется, не без помощи звездных гостей розыгрышей и победителей предыдущих туров игры.

Сегодня, 4 декабря, в первый зимний розыгрыш игры "Удача в придачу!" определился 77-й новосел от "Евроопт". Главные гости розыгрыша 97-го тура игры - колоритный дуэт "Александра и Константин".

Зрителей ждал приятный сюрприз – выступление артистов!
Зрителей ждал приятный сюрприз – выступление артистов!

Почти 15 лет назад, в 2004-м, артисты стали первопроходцами от нашей страны на "Евровидении". А сегодня солистка музыкального дуэта - Александра - помогла определить, кто же совсем скоро тоже станет первопроходцем… в новую столичную квартиру по адресу ул. Академика Карского, 8. Свою собственную! Расположенную в современном районе с развитой инфраструктурой, в доме с такими же удачливыми соседями.

Пенсионерка Галина Макаревич из города Крупки, выиграв квартиру в Минске, расплакалась от счастья. "Может, вы не мне звоните?"
Пенсионерка Галина Макаревич из города Крупки, выиграв квартиру в Минске, расплакалась от счастья. "Может, вы не мне звоните?"

Знакомьтесь: главный победитель 97-го тура игры – Галина Макаревич, пенсионерка из города Крупки Минской области.

"Родственников в Минске нет, только внук поступил и уже два года учится в БНТУ, - рассказала Галина Михайловна во время звонка из студии игры в прямом эфире. – Может, вы неправильно сказали, может, не мне звоните? Сколько я играла в разные игры, никогда не выигрывала. Не может быть такого!" И расплакалась от радости!

Выигранная квартира находится в современном столичном районе с развитой инфраструктурой
Выигранная квартира находится в современном столичном районе с развитой инфраструктурой

"Мама очень счастлива, что выиграла квартиру. Нам всем до конца еще не верится! Все звонят, спрашивают, правда или нет. А внуки уже, наверное, обсуждают, кому квартира достанется", - с юмором добавила дочка победительницы, когда удалось дозвониться этой счастливой семье по видеосвязи уже во время розыгрыша денежных призов.

Возможно, ровно через неделю Галина Михайловна посетит студию в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, чтобы передать эстафету удачи другому участнику игры по итогам 98-го тура, который, кстати, стартовал вчера. А сегодня определять судьбу одного из пяти белых внедорожников "Джили Эмгранд" прибыла ее будущая соседка - Ирина Комкова.

Главная счастливица предыдущего тура Ирина Комкова разыграла первый внедорожник "Джили Эмгранд" - отныне он принадлежит Елене Савицкой, маме в декрете из поселка Цегельня. "Сегодня будет праздник!"
Главная счастливица предыдущего тура Ирина Комкова разыграла первый внедорожник "Джили Эмгранд" - отныне он принадлежит Елене Савицкой, маме в декрете из поселка Цегельня. "Сегодня будет праздник!"

Неделю назад Ирине позвонили с новостью о выигрыше квартиры. А сегодня она сама принесла победу одному из участников 97-го тура. Шар за шаром – и внедорожник выиграла Елена Савицкая, мама в декретном отпуске из поселка Цегельня Гомельского района.

Звонок из студии игры в прямом эфире застал Елену по дороге на остановку маршрутки, когда она добиралась от сестры домой. "Класс! – искренне обрадовалась счастливица, услышав о выигрыше. - Сегодня будет праздник!"

За всю историю игры "Удача в придачу!" ее победителям достались уже 311 автомобилей. После сегодняшнего розыгрыша эта цифра выросла до 316! Причем владельцев сразу двух внедорожников помогли определить счастливчики из числа "автомобилистов" предыдущих туров.

Ольга Юшкевич, выигравшая машину в 52-м туре, сегодня "вытянула" автомобиль для Ирины Козел, контролера на предприятии "Пинскдрев", а на данный момент мамы в декретном отпуске из города Пинска Брестской области.

Победительница 52-го тура Ольга Юшкевич передала эстафету везения Ирине Козел из Пинска, контролеру на предприятии "Пинскдрев", а ныне маме в декретном отпуске. "Класс! Это точно не сон?"
Победительница 52-го тура Ольга Юшкевич передала эстафету везения Ирине Козел из Пинска, контролеру на предприятии "Пинскдрев", а ныне маме в декретном отпуске. "Класс! Это точно не сон?"

"Конечно, ждем побед!" – ответила Ирина на звонок. А узнав, что выиграла автомобиль, закричала: "Класс! Это точно не сон?" Кстати, свою победу молодая мама встретила в кругу семьи!

Ксения Лазарчик, которая стала обладательницей автомобиля в 50-м туре, сегодня вытянула из лототрона цифры, ставшие победными для Андрея Оленцевича из города Мозыря Гомельской области, оператора на заводе "Мозырьсоль".

Внедорожник из рук победительницы 50-го тура Ксении Лазарчик достался Андрею Оленцевичу из Мозыря, оператору на заводе "Мозырьсоль". "Знаю, что выиграл, но не знаю что!"
Внедорожник из рук победительницы 50-го тура Ксении Лазарчик достался Андрею Оленцевичу из Мозыря, оператору на заводе "Мозырьсоль". "Знаю, что выиграл, но не знаю что!"

"Мне позвонили уже и сказали, что я что-то выиграл, но еще не знаю что", - в радостном предвкушении признался Андрей, подняв трубку мобильного телефона. Но услышав, что выиграл один из главных призов, сначала только недоверчиво рассмеялся. Еще бы – разве в такую удачу поверишь сразу?

Следующий внедорожник "Джили Эмгранд" разыграл Александр Шаппо - маститый белорусский скульптор, график, художник-постановщик.

Белорусский скульптор Александр Шаппо разыграл следующий "Джили Эмгранд" – удача улыбнулась Елене Свист, воспитателю из деревни Озерщина. Удачной стала покупка в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл"!
Белорусский скульптор Александр Шаппо разыграл следующий "Джили Эмгранд" – удача улыбнулась Елене Свист, воспитателю из деревни Озерщина. Удачной стала покупка в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл"!

Сегодня своими золотыми руками мастер создал еще одно произведение. На сей раз не по профилю, но запомнится оно точно надолго: с помощью Александра Шаппо обладательницей новенького автомобиля стала Елена Свист, воспитатель в дошкольном учреждении из деревни Озерщина Речицкого района Гомельской области.

"Уже знакомые позвонили, сказали: будешь возить нас", - сообщила победительница во время видеозвонка из студии игры. И так растрогалась, когда узнала, что действительно выиграла внедорожник, что чуть не расплакалась: "Конечно, автомобиль нужен. Права есть, а вот машины не было!"

Кстати, удачной для Елены стала покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл". И это уже 44-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры шесть столичных квартир!

Начало зимы всегда приходит вместе с предвкушением новогодних праздников. Действительно, до Нового года осталось всего ничего, многие начинают готовиться к нему уже сейчас. Игра "Удача в придачу!" не осталась в стороне и ознаменовала начало волшебной поры, пригласив по-настоящему "новогоднего" гостя. Определить обладателя еще одного внедорожника в студию игры прибыл заслуженный артист Беларуси, главный Дед Мороз страны - Владимир Радивилов.

Заслуженный артист Беларуси, главный Дед Мороз страны Владимир Радивилов принес победу Жанне Сацкевич, домохозяйке из Лунинца. "Ура, ура, ура!"
Заслуженный артист Беларуси, главный Дед Мороз страны Владимир Радивилов принес победу Жанне Сацкевич, домохозяйке из Лунинца. "Ура, ура, ура!"

И пусть сегодня Владимир был не в сценическом образе, чудо он все-таки совершил, а именно – принес победу Жанне Сацкевич из города Лунинца Брестской области, домохозяйке, которая сейчас воспитывает маленькую дочь.

Первые эмоции Жанны и ее ребенка благодаря видеозвонку смогли увидеть все! "Ура, ура, ура! Спасибо вам огромное, - восторженно воскликнула счастливица в ответ на новость о своей победе. – Я пока еще не верю в это!" А на заднем фоне уже вовсю звучал звонок – наверняка Жанну спешили поздравить не только ведущие игры!

Завершился розыгрыш 97-го тура игры "Удача в придачу!" ярким конфетти побед: определились обладатели более чем 20 000 денежных призов!

Ярким конфетти побед по всей стране разлетелись более 20 000 денежных призов!
Ярким конфетти побед по всей стране разлетелись более 20 000 денежных призов!

Ровно через неделю - 98-я встреча с удачей. Наблюдать за розыгрышем можно будет как всегда в 18.20 в прямом эфире на телеканале ОНТ или в интернет-трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Тем более что страсти накаляются: 11 декабря "Евроопт" разыграет столичную квартиру, 20 000 денежных призов и… 3 автомобиля. А еще два солидных денежных приза по 40 000 (!) рублей. Сможете быстро придумать, что хотели бы приобрести на эти деньги? Впрочем, пока идет 98-й тур - приобретать нужно "товары удачи", чтобы приблизить свои шансы на победу!

Так что все - в "Евроопт", магазины, которые второй год подряд самими покупателями признаются лучшими по итогам голосования в рамках престижной премии "Народная марка". Напомним, 29 ноября торговая сеть "Евроопт" стала лидером сразу в шести номинациях премии "Народная марка", включая Гран-при услуг.

Генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков и директор онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" Василий Вилько на церемонии награждения победителей премии "Народная марка"
Генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков и директор онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" Василий Вилько на церемонии награждения победителей премии "Народная марка"

По итогам народного голосования, охватившего всю страну, магазины "Евроопт" признаны лучшими во всех форматах - от небольших торговых объектов шаговой доступности до гипермаркетов. Награду получила и собственная торговая марка компании - "Бабушкина кухня". А лучшим онлайн-гипермаркетом страны участники голосования назвали "Е-доставку".

Впрочем, получить игровые коды можно и за покупки в магазинах "Бруснiчка" и интернет-гипермаркете "ГиперМолл", которые также входят в холдинг "Евроопт". Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи". Не забудьте использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Способов встретиться с удачей много - выбирайте любой! И пускай вам обязательно повезет в предстоящий вторник!

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