С вводом АЭС в Беларуси будут больше строить домов на электроотоплении - Кухарев

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительная отрасль готовится к вводу в Беларуси атомной электростанции. С учетом этого фактора создается нормативная база для строительства жилья на электроотоплении. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев рассказал в эфире телеканала
"Мы сегодня в строительной отрасли серьезно готовимся к тому, что в стране появится в довольно больших объемах собственная выработанная электроэнергия", - подчеркнул вице-премьер.
Владимир Кухарев отметил, что Минстройархитектуры приняты соответствующие нормативные акты. "Мы плотно работаем с проектными организациями, нормативными документами, чтобы к следующему году у нас была создана серьезная база для строительства домов на электричестве. Это задача номер один. Совместно с Министерством энергетики, Госстандартом принят уже ряд решений: установлены цены на электричество для тех домов, которые используют его для отопления", - рассказал Владимир Кухарев.
Так, в настоящее время тариф на электроэнергию для нужд отопления и подогрева воды при отсутствии отдельного прибора индивидуального учета расхода электроэнергии для этих нужд (если дома при этом не оборудованы системами централизованного тепло- и газоснабжения) составляет Br0,0761 за 1 кВт.ч. А при наличии отдельного счетчика - Br0,0335 за 1 кВт.ч.
Отвечая на вопрос о возможности в последующем снижения названных тарифов, вице-премьер сказал: "Мы вернемся к этому вопросу (тарифам на электроэнергию для нужд отопления и подогрева воды. - Прим. БЕЛТА) после того, как заработает станция".-0-
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