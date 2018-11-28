Серия мероприятий к Всемирному дню борьбы со СПИДом стартовала в Минске

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения и Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) запустили в Минске серию мероприятий к Всемирному дню борьбы со СПИДом, сообщили БЕЛТА в офисе ЮНЭЙДС в Беларуси.

Основной целью семинаров, круглых столов, тренингов, выступлений является мотивация сдать тест на ВИЧ. Их девиз - "Живи позитивно - знай свой ВИЧ статус!". Также можно увидеть фотовыставки и кинопоказы по тематике, в бизнес-центре "Имагуру" работает стенд по самотестированию.

"В Беларуси есть возможность не только пройти тест в учреждении здравоохранения, но и свободно купить его в аптеке и сделать дома. Успешно внедряются современные подходы по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, включая практику заместительной терапии среди потребителей инъекционных наркотиков", - отметили в ЮНЭЙДС.

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) объединяет усилия 11 учреждений ООН и тесно сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения максимальных результатов.

Новая стратегия ЮНЭЙДС "90-90-90" на 2016-2021 годы включает достижение к 2020 году следующих показателей: 90% людей, живущих с ВИЧ, знают свой ВИЧ-статус; 90% людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ-статус, получают антиретровирусное лечение; у 90% людей, получающих лечение, достигнут неопределяемый уровень вирусной нагрузки.

Впервые Всемирный день борьбы со СПИДом провели 30 лет назад. Это день памяти миллионов людей, умерших от болезней, связанных со СПИДом. Многие из них ушли из жизни потому, что не могли получить своевременную помощь, из-за стигматизации, дискриминации и криминализации ключевых групп населения. В 2017 году в мире 9,4 млн человек просто не знали, что они живут с потенциально смертельной, но поддающейся лечению болезнью.-0-