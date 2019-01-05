Снег, слабая метель и гололедица: Белгидромет о погоде 6 января

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода с осадками прогнозируется в Беларуси 6 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром временами пройдет снег, ожидается слабая метель. Днем преимущественно по юго-восточной половине страны возможен небольшой снег. Ветер будет северо-восточный умеренный, ночью порывистый.

Ночью столбик термометра опустится до 10 градусов мороза, днем температура воздуха будет колебаться от 3 до 9 градусов мороза.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь