Союзные парламентарии рассмотрят проект стратегии развития молодежной интеграции

17 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Подготовка и реализация мероприятий Союзного государства в социальной сфере будет рассмотрена на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, которое пройдет в Минске 23 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания.

"Предусмотрено обсуждение вопросов функционирования Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Депутатам будет представлен проект отчета о деятельности Молодежной палаты в 2018 году, а также проект стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

Союзные парламентарии заслушают также информацию об итогах реализации мероприятий Союзного государства "Организация лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" и "Организация санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны". Кроме того, планируется рассмотреть ход подготовки к проведению в 2019 году фестивалей "Творчество юных" и "Днепровские звезды", а также мероприятия Союзного государства "Гастроли молодежного белорусско-российского симфонического оркестра".

К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств культуры Беларуси и России, члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.-0-