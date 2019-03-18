Совмин определил порядок заключения и расторжения договоров долевого строительства

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил Положение о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, условиях привлечения денежных средств. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 12 марта 2019 года №156, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совмина.

Документ принят в соответствии с указом от 10 декабря 2018 года №473 "О долевом строительстве".

В частности, определен порядок заключения, исполнения и расторжения договоров: для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для долевого строительства жилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов с использованием государственной поддержки и (или) с ограниченной прибылью застройщика; граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для долевого строительства жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости без использования государственной поддержки и ограничения прибыли застройщика.

Постановление вступило в силу с 13 марта. Действие документа не распространяется на объекты строительства, разрешительная документация на строительство которых дана до вступления его в силу.-0-