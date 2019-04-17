Экспресс-маршруты организуют для доставки пассажиров на объекты II Европейских игр

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для доставки пассажиров на объекты II Европейских игр будет организована работа пяти экспресс-маршрутов, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Стадион "Динамо" расположен в центральной части города возле четырех станций метрополитена, железнодорожного вокзала, автовокзала, конечных пунктов автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов, поэтому перевозка пассажиров будет обеспечена уже существующей сетью маршрутов городского транспорта. Планируется просто сократить интервалы движения. При этом большую часть людей будет перевозить метро со станций "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Первомайская".

Для остальных объектов ("Чижовка-Арена", Дворец спорта, СОК "Олимпийский", Спортивно-стрелковый комплекс, дворец спорта "Уручье", Falcon Сlub, Palova Arena) будет применяться комбинированная схема обслуживания, где помимо усиления действующих маршрутов во время проведения соревнований предусматривается работа 5 специальных экспрессных шаттлов, которые обеспечат доставку пассажиров к ближайшим станциям метрополитена. Так, во время открытия-закрытия игр, в дни проведения велогонок и в остальные дни соревнований доптранспорт будет двигаться по маршрутам "ст.м. Немига - Минск-Арена", "ст.м. Академия наук - Минск-Арена", "ст.м. Пушкинская - Минск-Арена", "ст.м. Автозаводская - Чижовка-Арена", "ст.м. Уручье - Дворец спорта "Уручье".

В соответствии с указом Президента №292 от 24 июля 2018 года участникам игр предоставят право бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте и метрополитене при наличии у них действующей аккредитационной карты. Оплата проезда болельщиками будет осуществляться по действующей системе оплаты проезда в Минске, а также с использованием для оплаты проезда Карты гостя, а в метрополитене - еще и банковской карточкой.

Кроме того, для обеспечения транспортного обслуживания участников игр в Спортивной деревне будет обустроен временный транспортный пассажирский терминал, который будет включать в себя посадочные площадки, оборудованные павильонами и информационными табло. Дополнительный транспортный терминал для организации работы маршрутов по обслуживанию клиентских групп игр, связывающих спортивные объекты и Спортивную деревню между собой, появится на территории разворотного кольца общественного транспорта "Городской Вал".-0-