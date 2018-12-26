Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br994

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре этого года составила Br994, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В октябре заработок белорусов в среднем составлял Br999,7.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за ноябрь сформировалась в размере Br1 375,3 (темп роста к ноябрю 2017 года - 112,8%). В Минской области она составила Br994,7 (113,5%), в Гомельской - Br895,7 (111,9%), Брестской - Вr867 (112,8%), Гродненской - Br863,7 (113,9%). Средний заработок в Витебской области - Br838 (111,2%), в Могилевской - Br836,3 (111,2%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-ноябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года возросла на 12,4%. Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Гомельской и Витебской областях (на 13,4% и 13,3% соответственно), в Минске - рост на 11,3%, такая же ситуация в Могилевской области. Реальная заработная плата за ноябрь нынешнего года в среднем по республике составила 112,7% к уровню ноября минувшего года.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как воздушный транспорт (Br2 635,2), информация и связь (Br2 840), включая информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br3 913,6), а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2 055,7). В лидерах и такие виды деятельности, как производство химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки, горнодобывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность. Меньше всего начислено в ноябре работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (Br571,6), творческой деятельности и развлечений (Br596,1), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (Br557,7), парикмахерских и салонов красоты (Br492,1).-0-