5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страховые компании будут оплачивать ремонт авто после ДТП без учета износа некоторых деталей. Их перечень будет утвержден Белорусским бюро по транспортному страхованию, сообщил на пресс-конференции "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" в пресс-центре БЕЛТА заместитель генерального директора бюро Сергей Рабецкий.

Расчет стоимости восстановительного ремонта будет осуществляться без учета износа при замене поврежденных деталей рулевого управления, тормозной системы, систем активной безопасности. Сейчас, если собственник авто меняет запчасти на новые, ему оплачивают только часть их стоимости. "По новому законодательству процент износа начисляться не будет. Это станет стимулом для владельцев использовать качественные запчасти, а не бывшие в употреблении в целях экономии", - отметил Сергей Рабецкий.

Он добавил, что специалисты формируют список деталей, согласовывают его с крупнейшими автопроизводителями, чтобы избежать разночтений в названиях. Подобные перечни действуют и в других странах.

Также расширен перечень лиц, которым может быть выплачено страховое возмещение. В него включена организация, оказавшая (оказывающая) услуги по восстановлению (ремонту) имущества (за исключением транспортного средства). Это позволит страховщику (Белорусскому бюро по транспортному страхованию) направить денежную сумму не потерпевшему, а непосредственно указанной организации.

Указ от 11 мая 2019 года №175 "О страховании" вступит в силу 1 сентября 2019 года. Документ предусматривает либерализацию условий осуществления страховой деятельности, расширение возможностей по заключению договоров страхования в электронном виде, снижение страховых тарифов по отдельным видам обязательного страхования.-0-

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