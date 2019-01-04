Студенты БГУ смогут стать стипендиатами компании Wargaming

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты Белгосуниверситета смогут стать стипендиатами компании Wargaming, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Стипендии будут стимулировать и мотивировать молодежь к научной деятельности. На начальном этапе претендовать на их получение могут студенты 2-3-х курсов четырех факультетов БГУ: физического, химического, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий. Отбирать кандидатов будут по конкурсу: необходимо иметь высокую успеваемость, подготовить мотивационное эссе, а также заниматься научно-исследовательской деятельностью. Всего будет выделено 16 стипендий - по четыре на каждый факультет. Итоговый вариант положения о стипендиях Wargaming представят к концу февраля.

При успешной реализации пилотного проекта планируется расширить количество участников как за счет других факультетов БГУ, так и иных белорусских вузов.

Механизм реализации проекта обсуждался сегодня в БГУ. Участниками встречи стали первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова, ректор БГУ Андрей Король, совладелец Wargaming Владимир Кислый. В обсуждении активно принимали участие и студенты.-0-