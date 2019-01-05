Свыше 300 большегрузов ожидают выезда в пункте пропуска "Привалка"

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перевозчикам следует скорректировать маршрут пересечения белорусско-литовской границы в связи с очередями в пункте пропуска "Привалка", сообщила БЕЛТА официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.
"По причине значительного увеличения транспортного потока через пункт пропуска "Привалка" на данном участке белорусско-литовской границы въезд на сопредельную сторону ожидают свыше 300 большегрузов. Таковы данные на сегодняшнее утро", - сказала Юлия Романюк.
В этой связи таможня просит перевозчиков при пересечении границы выбирать альтернативные пункты пропуска.
Актуальную информацию об очередях можно найти на сайте Государственного пограничного комитета.-0-
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