Свыше 600 большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост очередей большегрузов отмечается на белорусско-литовской границе, свыше 600 автомобилей ожидают выезда в Литву, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

С 16.00 в связи с увеличением транспортных потоков отмечается рост очереди грузового автотранспорта перед пунктом пропуска "Привалка". По данным на 18.00, она составляет свыше 300 машин. Более 200 фур стоят в пункте пропуска "Каменный Лог", более 110 - в пункте пропуска "Бенякони".

"Просим учитывать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу и выбирать менее загруженные пункты пропуска", - отметили в Госпогранкомитете.-0-