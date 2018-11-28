Таможня предупреждает о возможных очередях грузовиков на белорусско-литовской границе

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение грузовиков на белорусско-литовской границе может быть затруднено из-за профилактических работ на литовской стороне. Об этом сообщили БЕЛТА в ГТК Беларуси.
"По информации, полученной от таможенной службы Литвы, 28 ноября с 10.00 до 13.00 в отношении используемых таможенными органами Литвы информационных систем проводятся профилактические работы. В связи с этим возможно затруднение движения грузового транспорта", - сообщили в ГТК.
Перевозчиков просят учитывать эту информацию при пересечении белорусско-литовской границы.-0-
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