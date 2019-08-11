Тарифы на услуги ЖКХ в текущем году повышаться не будут - Кухарев

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в текущем году повышаться не будут. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"В этом году тарифы расти не будут, останутся прежними", - отметил Владимир Кухарев.

По его словам, в соответствии с поручением главы государства ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать $5 в эквиваленте. В текущем году в качестве эксперимента стоимость услуг повышалась в два этапа. С 1 января подорожали услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений, размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня - отопление и горячее водоснабжение.

"Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий со стороны населения серьезных не было", - сказал вице-премьер.-0-

Правительство Беларуси ожидает принятия указов об ипотеке и стройсбережениях уже в 2019 году По словам вице-премьера Владимира Кухарева, необходимо создавать условия для того, чтобы население активно участвовало в строительстве жилья не только с использованием господдержки, но и с привлечением собственных средств.

Правительство рассчитывает на долю строительства в ВВП Беларуси по итогам 2019 года около 5,7% "В первом полугодии мы констатируем рост вклада строительной отрасли в ВВП. Мы планируем, что по итогам года это будет около 5,7%", - сообщил вице-премьер Владимир Кухарев.