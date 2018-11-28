Только 650 детей-инвалидов в Беларуси воспитываются в интернатных учреждениях

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство детей с инвалидностью в Беларуси воспитываются в семьях, а в интернатных учреждениях находятся только 650 ребят. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.
"Из 31,7 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет только 650 находятся в интернатных учреждениях Беларуси. Подавляющее большинство воспитываются в семьях, домашних условиях", - сказал Александр Румак.
Он напомнил, что всего в республике действуют 80 интернатных учреждений, немного увеличилось количество психоневрологических - их сегодня 49. А вот для детей-инвалидов на один интернат стало меньше - именно по той причине, что создается больше условий для инклюзивного воспитания и обучения.
Главный специалист главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Беларуси Светлана Сысой отметила, около 70% детей сегодня получают образование в условиях интеграции. Специалист подчеркнула, что проводится большая работа по подготовке педагогов, повышению их квалификации, переподготовке для преподавания в инклюзивных классах. "Сегодня среди заявок педагогов на прохождение переподготовки по специальности "интегрированное обучение и воспитание в условиях школьного образования" около 50% принадлежат воспитателям групп продленного дня", - добавила Светлана Сысой.-0-
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