Транзитные грузоперевозки через Беларусь в январе-ноябре выросли на 20%

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество транзитных грузов, следующих через Беларусь, в январе-ноябре возросло на 20%, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Поток транзитных товаров, следующих через территорию Беларуси, с каждым годом стремительно растет. Если за 11 месяцев минувшего года через белорусскую границу проследовало более 52 млн т товаров, то за аналогичный период 2018-го - на 10 млн т больше. А это порядка 20%", - сказали в ГТК.

Наблюдается заметный рост и контейнерных перевозок транзитных грузов. В январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го объемы товаров, перевозимых на железнодорожном транспорте транзитом через территорию Беларуси, увеличились на 25%.-0-