Ценовая политика и возможные инвестиции в сфере телекоммуникаций обсуждены на совещании у Лукашенко

19 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Вопросы ценовой политики и возможные инвестиции на рынке телекоммуникаций в Беларуси обсуждались на совещании у Президента. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства пристальное внимание уделяет сфере информационно-коммуникационных технологий. Сегодня это один из драйверов роста нашей экономики, - отметил первый вице-премьер. - Тема совещания была посвящена дальнейшему развитию этого сектора. Президента интересовали многие вопросы, в том числе возможные подходы по приходу инвесторов в эту сферу, вопросы ценового регулирования на этом рынке. Прежде всего главу государства заботит стоимость услуг для населения".

По словам первого вице-премьера, Александр Лукашенко на совещании дал ряд поручений в отношении некоторых проектов, чтобы еще раз произвести детальные расчеты перед окончательным внесением соответствующих вопросов на рассмотрение Президента. "И, конечно, мы все готовимся к совещанию с участием нашего IT-сообщества. Это следующая веха. Мы тоже очень большое внимание этому уделяем", - сказал Александр Турчин.

Глава государства во время совещания также интересовался развитием в Беларуси сети 4G и перспективами выхода на 5G. Обсуждался и ряд иных моментов, связанных с развитием в стране мобильных технологий и соответствующей инфраструктуры.

В целом было отмечено, что проекты в сфере телекоммуникаций являются высокодоходными, перспективными и выгодными. Поэтому необходимо продолжать нарабатывать компетенции и формировать отечественную школу по данному направлению, в том числе в сотрудничестве с инвестором. "Безусловно, говорили о роли государства в этих процессах. Полезное совещание получилось. Нам остается реализовывать поручения, которые даны главой государства", - сказал первый вице-премьер.-0-