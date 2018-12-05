В Беларуси изменятся тарифы на некоторые услуги электросвязи и почты

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут повышены тарифы на услуги электросвязи (телефонной связи) и почтовой связи общего пользования. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №84 от 27 ноября 2018 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Комментируя данное постановление, в МАРТ напомнили, что услуги электросвязи и почтовой связи являются социально значимыми, тарифы на них регулируются государством. "Несмотря на проводимые операторами связи мероприятия по снижению себестоимости услуг, оказание услуг телефонной и почтовой связи на сегодняшний день является убыточным, - констатируют в ведомстве. - Уровень возмещения населением услуг телефонной связи не превышает 90%, почтовой связи - 85%. В этой связи принятое решение о повышении тарифов является шагом к выходу на полную окупаемость данных услуг".

Согласно документу тарифы на услуги электросвязи общего пользования повысятся в следующих размерах: абонементная плата за основной телефон в месяц для физических лиц - на 27 копеек; повременная плата за местные телефонные соединения для физлиц - на 0,05 копейки за минуту; повременная плата за междугородние телефонные соединения - на 0,1 копейки за минуту для физических лиц и на 0,11 копейки за минуту для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Повышение тарифов к действующему уровню составит от 7,3% до 9,6%.

Как отмечают в МАРТ, ранее тарифы на услуги телефонной связи повышались в декабре 2015 года, с апреля 2016 года была увеличена ставка НДС на услуги связи.

Что касается тарифов на услуги почтовой связи общего пользования для физических лиц, то пересылка простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 20 г подорожает на 6 копеек, пересылка каждых последующих 20 г почтовых отправлений - на 1 копейку.

Ранее тарифы на почтовые услуги повышались в марте 2017 года.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как сообщалось, согласно подготовленному проекту закона "О естественных монополиях" МАРТ предлагает исключить услуги электросвязи и почтовой связи из сфер естественных монополий. Это означает отмену прямого ценового регулирования и развитие конкуренции в этих сферах.-0-