В Беларуси на всех праздничных мероприятиях будут работать бригады скорой помощи

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на всех праздничных мероприятиях будут работать бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В местах проведения праздничных мероприятий медобеспечение будет осуществляться бригадами скорой медицинской помощи и медицинскими пунктами. Будет также организовано медицинское сопровождение делегаций из областей. Кроме того, к нам приезжают делегации из белорусских школ Риги и Вильнюса. При централизованной доставке детей по столице на праздничные мероприятия предусмотрено сопровождение колон медработниками", - сказал Олег Панчук.

В готовности находятся больницы и все РНПЦ. "Предусмотрено выделение резервные коек на случай экстренной госпитализации участников праздничных мероприятий, обеспечено наличие и готовность к применению крови, кровезаменителей и лекарственных средств. В органах управления и организациях здравоохранения организованы административные дежурства. Санэпидслужбой проверены все места проведения и проживания участников праздничных мероприятий", - отметил начальник отдела.

По его словам, для обеспечения непрерывности лечебного процесса больничные организации 29 декабря будут работать по графику субботнего дня, в воскресенье 30-го - по графику выходного дня, 31 декабря - по графику рабочего дня, 1 января - по графику работы в праздничные дни.

Амбулаторно-поликлинические организации будут работать 29 декабря - по графику рабочего дня, 30 декабря - по графику выходного дня, 31 декабря - по графику работы в субботний день, 1 января - по графику работы в праздничный день.-0-