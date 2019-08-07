В Беларуси около 60 женщин работают в экипажах комбайнеров

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 59 женщин-механизаторов работают в составе экипажей комбайнеров, сообщил на пресс-конференции председатель Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Николай Лабушев.

"В этом году 59 женщин-механизаторов задействованы в уборке урожая. Они либо сами за штурвалом, либо рядом с ним. Кстати, такого в мире нет, чтобы женщина была за штурвалом комбайна, - сказал Николай Лабушев. - В прошлом году 47 женщин работали, в 2017-м - более 50. Их средний возраст - 39 лет. Мы отдельно готовим акцию, чтобы всех отметить".

Кроме того, Республиканский комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса "всегда рядом с передовиками". "Когда экипаж намолачивает 1 тыс. т, мы в течение пару часов находим их и награждаем прямо в поле, - подчеркнул председатель комитета. - На сегодняшний день уже отметили 3111 механизаторов. К слову, около 70 человек уже намолотили 2 тыс.т, а 5 экипажей в стране - трехтысячники, около 1200 водителей, которые перевезли 1 тыс. т зерна".

Николай Лабушев сообщил, что 12 августа в агрогородке Козловичи Слуцкого района проведут церемонию награждения лучших механизаторов хозяйства. Во время мероприятия с концертом выступит заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеевой.-0-