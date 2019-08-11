В Беларуси планируется применять комплексный подход при капремонте жилья

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется перейти к комплексному подходу при капитальном ремонте жилых домов. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

По его словам, такие работы более эффективно проводить сразу кварталами. "Это дало бы возможность активно участвовать (в капительном ремонте - Прим. БЕЛТА) предприятиям строительной отрасли. Если исходить из логики, то тот, кто строит, должен в дальнейшем и обеспечивать капитальный ремонт, зная конструктивные особенности ", - отметил Владимир Кухарев.

Он подчеркнул, что этот вопрос находится на контроле. "Мы работаем над тем, чтобы перейти к комплексным подходам, то есть брать дворовые территории и прилегающие дома - сразу пять-шесть, чтобы в один год их сделать, благоустроить территорию - в течение трех-четырех месяцев завершить работы и больше не беспокоить жильцов", - пояснил Владимир Кухарев.

Он напомнил, что недавно принято совместное постановление министерств жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры и строительства, которым увеличен объем средств, направляемых в рамках капремонта на благоустройство. Такое решение принято в связи с большим количеством обращений граждан.-0-